OSE desplegó “cortina de humo” al adjudicar contrato de proyecto Neptuno, dijo Kreimerman

Locales

Montevideo Portal

La Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) paró sus actividades desde las 9:00 a las 13:00 de este jueves. Los trabajadores se manifestaron en contra del proyecto Neptuno y la “criminalización de la protesta”.

El presidente del sindicato, Federico Kreimerman, indicó que son “dos consignas que se unen” ya que todo surge de las denuncias que Ffose “sufrió” en torno a la movilización realizada el pasado 13 de junio, cuando se conocían las ofertas del proyecto Neptuno. En aquella instancia, en la que el sindicato buscaba respuestas del directorio del ente sobre si ese proyecto “era la mejor solución para el agua potable” en Montevideo y sobre el modelo financiero detrás del proyecto, Ffose fue acusado de “querer interrumpir el acto” cuando eso “no fue así”, defendió el presidente del sindicato.

En rueda de prensa consignada por Telemundo, Kreimerman señaló que la manifestación se realizó en la mañana, mientras que el acto fue en la tarde.

Por otro lado, se refirió también a cuando los dirigentes del sindicato debieron declarar en Fiscalía el pasado 23 de agosto por las bombas de humo lanzadas en la sede central de la OSE. “Mientras varios dirigentes declarábamos, el directorio de OSE se reunió sin previo aviso, adjudicó el contrato a una de aquellas ofertas y aprobó gastar más de US$ 890 millones sin conferencia de prensa, con la atención mediática sentada en la cuestión penal… Claramente una cortina de humo para no responder quién va a pagar un proyecto tan multimillonario”, ironizó el sindicalista.

Finalmente, Kreimerman se refirió al sumario iniciado en su contra y criticó que la justificación detrás de ello sea la movilización sindical, lo cual tildó de “precedente peligroso”.

Retroceder nunca, rendirse jamás



Arriba los que luchan



Viva la FFOSE pic.twitter.com/7OlwAn8VwH — Federico Kreimerman (@fedekf) September 28, 2023

Novedades en el caso

El sumario iniciado contra Kreimerman fue votado por todos los miembros del directorio de OSE, incluido el director por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, según informó el periodista Ignacio Álvarez y confirmó Montevideo Portal.

Ortuño dijo a Montevideo Portal que votó a favor del sumario “con la aclaración expresa de que lo hacía para dar todas las garantías al implicado y al organismo, para establecer o deslindar las responsabilidades de lo sucedido”.

“Si bien considero fue un error que no debe reiterarse, se dio en el marco de una acción colectiva del sindicato que no constituye delito para que pueda castigarse a nivel individual como tal, sobre lo que está claro que debe expedirse la Justicia y respetarse su fallo, coincida o no con nuestra opinión”, afirmó en referencia al episodio de la bomba de humo.

Montevideo Portal