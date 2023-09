Ffose para y se moviliza contra proyecto Neptuno y la “criminalización de la protesta”

Locales

Montevideo Portal

La Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) paró sus actividades este jueves. La medida comenzó a las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta las 13:00 para manifestarse en contra del proyecto Neptuno y la “criminalización de la protesta”.

A las 10:30, además, está previsto que se realice una concentración en la avenida 18 de Julio y Ejido. En un comunicado especifican que habrá locomoción desde todas las filiales, por lo que es necesario coordinar con los delegados y la secretaría de la organización.

“Tocan a uno, tocan a todos. Respondemos y nos movilizamos junto a todo el movimiento sindical”, reza el texto.

Novedades en el caso Kreimerman

El directorio de OSE definió iniciar un sumario al presidente del sindicato del ente, Federico Kreimerman, por el encendido de una bomba de humo en la sede del organismo el pasado 13 de junio, en una movilización gremial contra el proyecto Neptuno.

La medida fue votada por todos los miembros del directorio, incluido el director por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, según informó el periodista Ignacio Álvarez y confirmó Montevideo Portal.

Ortuño dijo a Montevideo Portal que votó a favor del sumario “con la aclaración expresa de que lo hacía para dar todas las garantías al implicado y al organismo, para establecer o deslindar las responsabilidades de lo sucedido”.

“Si bien considero fue un error que no debe reiterarse, se dio en el marco de una acción colectiva del sindicato que no constituye delito para que pueda castigarse a nivel individual como tal, sobre lo que está claro que debe expedirse la Justicia y respetarse su fallo, coincida o no con nuestra opinión”, afirmó en referencia al episodio de la bomba de humo.

Montevideo Portal