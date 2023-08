OSE adjudicó proyecto Neptuno a Aguas de Montevideo; inversión será de US$ 304 millones

Política

El mismo día que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció el fin de la emergencia hídrica, el directorio de OSE adjudicó este miércoles el proyecto Neptuno al consorcio Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Saceem SA, Berkes SA, Ciemsa y Fast Ltda.

El consorcio Aguas de Montevideo fue el primero en presentar el proyecto Neptuno, que consiste en extraer agua del Río de la Plata por medio de una toma en la zona de Arazatí, para pasar el recurso por una planta y después sumarlo al sistema de abastecimiento de agua potable para Montevideo y la zona metropolitana.

Al haber presentado la propuesta inicial, dicho consorcio tuvo preferencia en el proceso licitatorio frente a un consorcio competidor compuesto por Teyma y CEI (Grupo Arazatí).

Según consta en el documento, la inversión para llevar adelante el proyecto será de US$ 304 millones. Además, para OSE la obra tendrá un costo anual de US$ 50,6 millones, que se repartirán entre US$ 45,6 millones que se pagará al privado por gestión y mantenimiento (bombas, tuberías, laguna artificial), más otros US$ 5 millones asociados a costos operativos de la planta potabilizadora, que sí será administrada por la empresa estatal.

Al cabo de 20 años, el costo del proyecto Neptuno será de unos US$ 890 millones, si se incluyen US$ 4,3 millones para las expropiaciones de tierra necesarias para llevar adelante la obra.

En tanto, el director por el Frente Amplio en OSE, Edgardo Ortuño, expresó: “La crisis hídrica demostró la necesidad de obras para embalsar el agua dulce que nos faltó (represas Casupá, Solís Chico, diques), asegurando el agua potable y para perder menos. El Gobierno decide hacer Arazatí con gestión privada (U$S 300 millones más cara que gestión de OSE)”.

Según el jerarca, de las cinco opciones que tenía el Gobierno para llevar adelante el proyecto, se eligió “la más costosa y la de gestión privada”.

Por su parte, la vicepresidenta de OSE, Susana Montaner, compartió la noticia en su cuenta de Twitter: “El directorio de OSE acaba de aprobar por mayoría la adjudicación del proyecto Arazatí al Consorcio Aguas de Montevideo, integrado por Berkes SA, Saceem SA, Ciemsa y Fast Ltda”.

El exministro de Ambiente y actual senador del Partido Colorado, Adrián Peña, escribió en su cuenta de Twitter (X): “¡Día histórico! Se acaba de adjudicar la inversión en agua potable más importante en 150 años”.

