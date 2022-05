Núñez deja su banca en Diputados hasta que falle el Tribunal de Conducta Política del FA

Política

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, informó este lunes tras mantener una reunión con el diputado Gerardo Núñez, que el Tribunal de Conducta Política del FA analizará el caso del legislador, quien no ocupará su lugar en la banca de la Cámara Baja mientras dure ese proceso.

En conferencia de prensa, Pereira informó además que el diputado por el Partido Comunista “va a cumplir con lo que la Justicia le encomendó en las dos direcciones: en la del distanciamiento -que la Justicia determinó- y en las distintas opciones que tiene para tomar”.

Según informó La Diaria este sábado, la jueza responsable del juzgado de familia especializado de quinto turno Karen Cuadrado determinó que Núñez concurra al programa de la Intendencia de Montevideo “Hombres que deciden dejar de ejercer violencia” o a “su servicio de atención médica”.

La resolución de la magistrada fue tomada después de que una denuncia de violencia de género contra el diputado fuera “ratificada y ampliada” por la denunciante, expareja del legislador, consignó La Diaria.

En marzo de este año, Núñez pidió licencia parlamentaria luego de que se viralizó un posteo en la cuenta Instagram @Varonesurguuay2 que denunciaba que el diputado se “aprovechó” de una mujer para mantener un vínculo íntimo.

Sin embargo, este caso no fue el que provocó la determinación judicial. Por ese caso, Nuñez presentó una denuncia por difamación, informó La Diaria.

Pereira manifestó que en esta caso "el FA tiene que tomar decisiones en un tema en el que se ha abanderado" y dijo que la opción de que se trate en el Tribunal de Conducta Política fue de común acuerdo entre la fuerza política y Núñez.

"Estos temas hay que abordarlos con sumo cuidado, con sumo respeto y respetando todas las posiciones, incluyendo las que dicta la Justicia uruguaya", dijo Pereira.

Consultado sobre si se le iba a pedir la banca a Núñez, Pereira señaló que no se va a hacer mientras actúa el Tribunal y que después será la Mesa Política la que resuelva.

"Si el tema está en el Tribunal de Conducta Política no va a ser el presidente del FA dios. En el Frente Amplio no hay dios. En el FA no saca ni pone nadie el presidente. Lo deciden los organismos", expresó.

