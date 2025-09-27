Nuevo homicidio: un joven de 18 años fue asesinado a la salida de un boliche en Durazno

Montevideo Portal
Un nuevo homicidio se produjo en las últimas horas en Uruguay. En este caso, la víctima fue un joven de 18 años, que fue asesinado a balazos a la salida de un local nocturno ubicado en el barrio Santa Bernardina, en la ciudad de Durazno.
Según informaron medios locales, el adolescente, identificado con las iniciales E.C. y oriundo del barrio Pueblo Nuevo, fue seguido por un grupo de desconocidos luego de salir del lugar en la madrugada de este sábado.
Al llegar a una rotonda de la avenida Churchill, fue atacado a disparos. De los varios que fueron en dirección a su cuerpo, uno de ellos impactó y le causó graves heridas. Fue trasladado a un centro asistencial, pero pese a los esfuerzos perdió la vida.
Durante la mañana de este sábado se realizaron múltiples allanamientos y las autoridades se encuentran trabajando en el esclarecimiento del caso.
Este suceso fatal es el noveno homicidio desde la tarde del miércoles. A los seis reportados hasta la última hora del jueves, se sumaron las muertes este viernes de un adolescente en Villa Española y la de un hombre en Verdisol.
