Nuevo homicidio: un joven de 18 años fue asesinado a la salida de un boliche en Durazno

El hombre fue perseguido por desconocidos y luego baleado en una oportunidad. Falleció producto de las heridas en un centro asistencial.

27.09.2025 14:04

Un nuevo homicidio se produjo en las últimas horas en Uruguay. En este caso, la víctima fue un joven de 18 años, que fue asesinado a balazos a la salida de un local nocturno ubicado en el barrio Santa Bernardina, en la ciudad de Durazno.

Según informaron medios locales, el adolescente, identificado con las iniciales E.C. y oriundo del barrio Pueblo Nuevo, fue seguido por un grupo de desconocidos luego de salir del lugar en la madrugada de este sábado.

Al llegar a una rotonda de la avenida Churchill, fue atacado a disparos. De los varios que fueron en dirección a su cuerpo, uno de ellos impactó y le causó graves heridas. Fue trasladado a un centro asistencial, pero pese a los esfuerzos perdió la vida.

Durante la mañana de este sábado se realizaron múltiples allanamientos y las autoridades se encuentran trabajando en el esclarecimiento del caso.

Este suceso fatal es el noveno homicidio desde la tarde del miércoles. A los seis reportados hasta la última hora del jueves, se sumaron las muertes este viernes de un adolescente en Villa Española y la de un hombre en Verdisol.

\