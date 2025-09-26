Policiales

Dos homicidios en la tarde del viernes en Montevideo; una de las víctimas tenía 17 años

Dos asesinatos ocurrieron en la tarde de este viernes en Montevideo. El primero se dio en el barrio Villa Española, mientras que el otro fue en Verdisol.

En el caso de Villa Española, un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos luego de ser atacado mientras se encontraba en la vía pública.

Según informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de Leopoldo Alas y Trípoli, donde la víctima estaba en la vereda cuando recibió múltiples disparos.

Tras ser atacado, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

En la escena del crimen, la Policía halló 13 vainas calibre 45. El presunto autor del homicidio se habría desplazado en bicicleta al momento de cometer el crimen, por lo que ahora las investigaciones apuntan a confirmar esa versión y dar con el responsable.

Por otro lado, el asesinato en Verdisol de Montevideo se trata de un hombre que falleció en el Hospital Saint Bois, tras haber ingresado con múltiples heridas de arma blanca que lo dejaron en estado crítico.

Según información policial a la que accedió Montevideo Portal, la víctima fue trasladada de urgencia en una camioneta particular desde el lugar del hecho, luego de ser atacada durante una discusión. La médica de guardia diagnosticó lesiones de extrema gravedad, por lo que quedó internado en reanimación, aunque finalmente murió a las 17:35 horas.

De acuerdo con el testimonio de una mujer que lo acompañaba, el ataque se produjo tras una disputa con un hombre que sería su patrón, quien en medio del enfrentamiento lo habría agredido con un arma blanca provocándole varias puñaladas. La Policía trabaja en la investigación del caso para confirmar las circunstancias del hecho y dar con el responsable del homicidio.

