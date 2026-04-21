Nueve personas lesionadas en vuelco de ómnibus desde Cataratas demandarán a la empresa
El abogado, Javier Riffaud, señaló que se presentará una “reclamación” para una “reparación integral de los daños padecidos”.
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21.04.2026 14:00
Montevideo Portal
Nueve personas lesionadas por el accidente de ómnibus que volcó en camino a Montevideo a principios de abril demandaron a EGA por el hecho.
Javier Riffaud, abogado de las víctimas, lleva adelante el contacto con cada uno, la evaluación del daño físico y de los perjuicios causados. Según dijo a Montevideo Portal, la intención es “presentar una reclamación” para una “reparación integral de los daños padecidos”.
El experto sostuvo que, al ser una excursión contratada, existía “una obligación de seguridad”, es decir, que las personas que iban en el ómnibus debían llegar a su destino “en las mismas condiciones psicofísicas en las que partieron”. Eso no se cumplió, insistió Riffaud. “Tampoco aparece ninguna causa de justificación o una responsabilidad de un tercer vehículo, sino que el único dato objetivo hoy es el vuelco”, añadió.
A la par de esta investigación, el abogado también trabaja con la carpeta fiscal “para dar una respuesta a esos pasajeros” y saber cuál fue la causa del accidente. Las dos hipótesis que maneja es que haya sido una falla mecánica o una humana, es decir, que el conductor se distrajera o padeciera de insomnio.
La carpeta fiscal podría llevar a una causa penal más adelante, indicó Riffaud.
Tal como informáramos, el vehículo circulaba desde Cataratas hacia Montevideo con 47 personas a bordo, además de tres que pertenecían a la tripulación del coche. El accidente se produjo alrededor de las 6:00
Montevideo Portal
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