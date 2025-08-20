Nuevas variantes de covid-19 en el país: Lustemberg dio detalles de Frankenstein y Nimbus

Política

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, confirmó la llegada a Uruguay de dos nuevas variantes del covid, tal y como se anunció más temprano en las redes oficiales del MSP.

En rueda de prensa, la titular de la cartera señaló que “el laboratorio de Salud Pública confirmó la presencia de la variante Nimbus y Frankenstein”. De todas maneras, ponderó que “no ha habido un aumento de casos de covid”. “Los cuadros son de forma leve”, agregó, y sostuvo que “los síntomas son: resfrío, dolor de garganta, cuadro de impregnación viral, fiebre”.

Además, Lustemberg convocó a que aquellos que estén dentro de los grupos de riesgo se vacunen si aún no lo han hecho. “Están en cualquier puesto de vacunación y son gratuitos”, indicó.

Por otro lado, el MSP prorrogó “un mes más la vacunación antigripal, porque lo que sí hay son muchos casos de gripe grave”. En esta línea, exhortó “a las mujeres que estén cruzando el embarazo entre la semana 32 y 36, vacunarse contra el virus sincicial respiratorio. “Son los dos virus hoy que están predominando en cuadros que generan internación y en los niños pequeños cuadros de internación grave”.

En relación a las nuevas variantes registradas, sostuvo que “no han generado ni aumento de hospitalizaciones ni de cuadros”. “Generalmente tienen un comportamiento leve, por lo menos desde que las detectamos el fin de semana hasta ahora”, señaló.

Sobre los protocolos ejecutados durante la pandemia, descartó que se vuelvan a utilizar.

