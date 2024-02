Nueva Helvecia: librería denuncia “ataques intolerantes” por vender libro sobre Lacalle

Locales

Montevideo Portal

Una librería de la ciudad de Colonia Nueva Helvecia, Helvecia Libros Café, denunció a través de su cuenta de Facebook “ataques intolerantes en redes sociales” por la comercialización de un libro que trata sobre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

La obra lleva de nombre El otro Luis. Crónicas del desastre y su autor es Enrique Ortegas Salinas. Para esta librería ubicada en la colonia suiza, no es la primera vez que se la intenta censurar por la venta de un libro.

En un comunicado, el comercio señaló: “Ante algunos ataques intolerantes que hemos tenido que soportar en redes por la publicación del libro El otro Luis. Crónicas del desastre, que nos hizo recordar lo vivido años atrás con la difusión de Papeles Suizos; donde incluso se intentó prohibir el mismo; queremos volver a reiterar y dejar en claro que la dirección de la librería, no necesariamente comparte la visión de los autores y sus trabajos. Nos puede gustar o no un libro, pero eso no significa que lo que publicamos por esta vía refleje nuestro pensamiento. Somos una librería, intentamos, en tiempos cada vez más difíciles para el rubro, ganarnos la vida por este medio. Creemos fervientemente en la libertad de elección y reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión y la libertad de expresión. Helvecia Libros Café continuará ofreciendo una selección diversa de lecturas que refleje la riqueza y complejidad del mundo que nos rodea. Invitamos a la reflexión, a tomarse un tiempo antes de despotricar contra lo que les puede parecer diferente, raro, distinto. El secreto está en la lectura, para poder comprender todas las campanas sin prejuicios. Los esperamos siempre en Helvecia Libros café”.

Antecedente

En 2020, la misma librería había comercializado la última publicación del autor José Arenas, una obra en la que el autor repasaba su infancia y adolescencia en esa ciudad: Papeles Suizos.

En su libro, editado en 2019 por la editorial Pez en el hielo, Arenas hacía un recorrido histórico y novelado sobre las vidas de diferentes personas que viven en la colonia suiza, incluso con referencias despectivas para con los primeros inmigrantes que fundaron la ciudad.

Según consignó El Observador en su momento, el libro de Arenas relataba algunos episodios oscuros ocurridos en la ciudad, como un caso, entre otros, de un suicidio.

Este relato, junto a otros, provocó la reacción de buena parte de los residentes de Nueva Helvecia que acusaron al autor de tergiversar la historia real de la localidad y contarla de forma ofensiva. La tensión subió a tal nivel que hubo amenazas contra el autor y pedidos de censura del libro en cuestión.

En diálogo con Montevideo Portal, Pablo Cribari, propietario de Helvecia Libros Café, recordó que en el caso del libro de Arenas se nombraban personas y lugares comunes, con los que la gente se sentía muy identificada.

“En este caso la reacción fue mucho más light, pero dado el antecedente quise meter un ‘stop’ para marcar un precedente. Fueron comentarios a raíz de la publicación de este libro de Lacalle, que es bastante radical. Los comentarios en redes fueron bastante fuertes. Invitando a no comprar en la librería o señalando que ‘solo vas a tener clientes de la izquierda radical” por vender la obra. La posición de un librero es otra. Yo tengo el libro de Manini, Mi Lucha de Hitler, o El libro negro de la nueva izquierda [de Nicolás Márquez y Agustín Laje]”, ejemplificó el comerciante.

En esta línea, Cribari señaló que las señales de apoyo “fueron abrumadoras desde todas partes del país”.

“Me han escrito, me han comprado libros. Igual que con lo de Arenas, que su libro creo que vendimos entre 500 y 600 ejemplares a raíz del intento de prohibición. Con este, no vendimos tantos libros del título cuestionado, pero sí nos dio a conocer. Tenemos que agradecer a estos personajes”, valoró Cribari.

Montevideo Portal