Política

Novick: “Hay mucha gente de Carrasco y el Britsh que es humilde, no es el caso de Talvi”

Por si no quedo claro

Los candidatos Ernesto Talvi y Edgardo Novick fueron entrevistados esta mañana en Desayunos Informales (Canal 12). Al momento de "pasarse la posta", en el estudio, el colorado le recriminó a Novick el haberlo criticado en la nota por no incluirlo en una posible coalición.

"Le quiero decir a Talvi que hay que dejar de decir que no, hay que ser más humilde. Este país lo tenemos que construir entre todos y todos tenemos algo que aportar. Tenemos que terminar con el sentimiento de que no se puede mejorar. Si los políticos pensamos en el bien de la gente y no en nuestra chacrita, vamos a hacer de este país un gran país de nuevo", dijo Novick en la nota.

Según reveló el periodista e integrante del programa Juanch Houhnie, cuando Novick le cedió el asiento a Talvi se produjo el siguiente diálogo. "También vengo de una familia humilde. A mí nadie me va dar lecciones de humildad", dijo Talvi. Según se ve en las imágenes, Novick se ríe y le dice: "¿Humilde de Carrasco? Andá".

Tenso diálogo

Talvi: También vengo de una familia humilde. A mí nadie me va dar lecciones de humildad.

Novick: ¿Humilde de Carrasco? Andá. pic.twitter.com/n5n1hRw2XH — Juanchi Hounie (@JuanchiHounie) August 2, 2019

Horas más tarde, Novick se refirió al tema en su cuenta de Twitter y señaló que "Talvi no viene de una familia humilde".

"Pero sin duda hay mucha gente de Carrasco y del Britsh que es humilde. Claramente no es el caso de Talvi", agregó.

Además, el líder del Partido de la Gente comentó que fue a presentar su programa de gobierno, "a mostrar que tenemos equipo y tenemos propuestas y las pusimos nuevamente a disposición".

"No estamos de acuerdo con el camino de Talvi de seguir excluyendo a partidos y personas", concluyó.

Sobre la discusión. Talvi no viene de una familia humilde. Pero sin duda hay mucha gente de Carrasco y del Britsh que es humilde. Claramente no es el caso de Talvi. — Edgardo Novick (@EdgardoNovick) August 2, 2019

Montevideo Portal