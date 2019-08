Talvi y Novick se cruzaron en Canal 12 y discutieron por su "humildad"

Política

Los candidatos Ernesto Talvi y Edgardo Novick fueron entrevistados esta mañana en Desayunos Informales (Canal 12). Al momento de "pasarse la posta", en el estudio, el colorado le recriminó a Novick el haberlo criticado en la nota por no incluirlo en una posible coalición.

"Le quiero decir a Talvi que hay que dejar de decir que no, hay que ser más humilde. Este país lo tenemos que construir entre todos y todos tenemos algo que aportar. Tenemos que terminar con el sentimiento de que no se puede mejorar. Si los políticos pensamos en el bien de la gente y no en nuestra chacrita, vamos a hacer de este país un gran país de nuevo", dijo Novick en la nota.

Según reveló el periodista e integrante del programa Juanch Houhnie, cuando Novick le cedió el asiento a Talvi se produjo el siguiente diálogo. "También vengo de una familia humilde. A mí nadie me va dar lecciones de humildad", dijo Talvi. Según se ve en las imágenes, Novick se ríe y le dice: "¿Humilde de Carrasco? Andá".

El intercambio puede verse (aunque no escucharse) en este video de Canal 12.

Tenso diálogo

Talvi: También vengo de una familia humilde. A mí nadie me va dar lecciones de humildad.

Novick: ¿Humilde de Carrasco? Andá. pic.twitter.com/n5n1hRw2XH — Juanchi Hounie (@JuanchiHounie) August 2, 2019

En la biografía de su sitio, Talvi asegura que su padre, Manuel, "llegó al país de los escombros de la guerra". "Llegó sin nada y lo encontró todo. En Uruguay recuperó la libertad, la dignidad y formó una familia junto a Susana. Manuel y Susana no eran privilegiados, pero sabían que la única forma de que sus hijos lo fueran dependía de que recibieran la mejor educación. Les costó mucho sacrificio y trabajo", dice el resumen biográfico.

Nació y se crio en La Blanqueada (en Avenida Italia y Centenario), pero cuando tenía cinco años la familia se mudó a Punta Gorda, donde vivió hasta los 27 años. Estudió en el St. Andrews y en el British Schools. Se graduó de economista por la Universidad de la República y más adelante completó su Doctorado también en Economía en la Universidad de Chicago.