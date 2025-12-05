No termina: nuevo caso de suicidio en filas policiales reaviva preocupación

Policiales

Un agente de policía se quitó la vida en las últimas horas en la ciudad de Fray Bentos.

Según informara el medio local Río Negro Ahora, el hecho ocurrió en el barrio Unión de la capital departamental. El uniformado usó su arma reglamentaria para dispararse.

Se trata del sexto caso en lo que va del año. El anterior ocurrió a principios de noviembre en el departamento de Canelones.

La Policía presenta una tasa de suicidios muy por encima del promedio de la población en general. Por esa razón, dentro de las filas policiales se ha denominado al suicidio como una “pandemia silenciosa”.

Línea Vida: 0800 0767 *0767.

Línea de apoyo emocional: 0800 1920.

Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.