Policiales

No ligó nada: lo que dicen los datos forenses sobre hombre que murió en costanera de Melo

En las últimas horas, se produjeron avances en la investigación de la muerte de L. E. M. P., un joven de 27 años que sufrió un accidente con su moto en la ciudad de Melo.

Tal como informáramos, la madre del joven había denunciado ante la Policía su desaparición. Al investigar registros de cámaras, se constató que había caído con su moto en una cuneta en la costanera de la capital arachana, varias horas antes. Allí se lo encontró exánime.

Ahora, los datos forenses confirman que el joven tuvo mala fortuna por partida doble: primero, por sufrir un accidente y, segundo, porque en el hecho confluyeron circunstancias que impidieron que sobreviviera.

L. E. M. P. cayó en la cuneta minutos después de las 9:00 horas del domingo, y nadie vio el momento en que ello sucedía ni detectó más tarde la presencia del joven y la moto en la zanja. Por lo tanto, no recibió ninguna clase de asistencia. Para colmo de males, la cuneta en cuestión estaba cargada de agua, hecho que selló la trágica suerte del motociclista.

Así lo demuestran los datos contenidos en el informe forense, divulgados por el medio local La red Independiente.

De acuerdo con el reporte, L. E. M. P. presentaba varios traumatismos severos, producto de la caída. Asimismo, en sus vías respiratorias se encontró agua y lodo, lo que evidencia que respiraba luego del accidente, y que se ahogó en las someras aguas de un zanjón.

Resta por conocer el resultado del examen toxicológico del fallecido.