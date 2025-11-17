Desapareció y su madre denunció su ausencia: había caído sin que nadie lo viera

La Jefatura de Policía de Cerro Largo investiga las circunstancias del deceso de un hombre de 27 años, identificado como L.E.M.P., hecho ocurrido en la capital departamental.
Según informara el medio local La Red Independiente, la madre del joven había llamado a la Policía para reportar su ausencia, luego de pasar varias horas sin saber de él. Finalmente, en la tarde del domingo, el cuerpo fue encontrado en una cuneta en la costanera Juana de Ibarbourou, junto a su moto. El estado de rigidez del cadáver sugería que habían transcurrido horas desde el óbito
De acuerdo con lo consignado posteriormente por Cerro Largo Portal, L.E.M.P., los registros de las cámaras de vigilancia muestran que L.E.M.P. circulaba por la zona a las 09:03 horas, cuando perdió el control del vehículo y cayó fuera de la senda, y lejos de la vista de quienes pasaran por allí.
Policía Científica trabajó en el lugar, y Fiscalía dispuso las pericias forenses de rigor.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]