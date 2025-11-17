Policiales

Desapareció y su madre denunció su ausencia: había caído sin que nadie lo viera

La Jefatura de Policía de Cerro Largo investiga las circunstancias del deceso de un hombre de 27 años, identificado como L.E.M.P., hecho ocurrido en la capital departamental.

Según informara el medio local La Red Independiente, la madre del joven había llamado a la Policía para reportar su ausencia, luego de pasar varias horas sin saber de él. Finalmente, en la tarde del domingo, el cuerpo fue encontrado en una cuneta en la costanera Juana de Ibarbourou, junto a su moto. El estado de rigidez del cadáver sugería que habían transcurrido horas desde el óbito

De acuerdo con lo consignado posteriormente por Cerro Largo Portal, L.E.M.P., los registros de las cámaras de vigilancia muestran que L.E.M.P. circulaba por la zona a las 09:03 horas, cuando perdió el control del vehículo y cayó fuera de la senda, y lejos de la vista de quienes pasaran por allí.

Policía Científica trabajó en el lugar, y Fiscalía dispuso las pericias forenses de rigor.