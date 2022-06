Nin: "La paranoia de la derecha hizo que vieran espías y cosas raras adentro del avión"

Política

El ministro de Defensa, Javier García, concurrió este lunes a la Comisión de Defensa del Senado donde compartió la grabación de una conversación entre el controlador aéreo del Aeropuerto de Carrasco y el piloto del avión de la aerolínea venezolana Emtrasur, al que le fue negado el aterrizaje en nuestro país. Por su parte, el Correo Uruguayo presentó también este lunes en el Parlamento un sello postal en homenaje al expresidente Tabaré Vázquez, que destaca la entrega de la primera computadora del Plan Ceibal. Del segundo evento participaron autoridades, legisladores, familiares y compañeros del exmandatario, entre ellos Rodolfo Nin Novoa, exvicepresidente y excanciller, quien se refirió a la negativa de García ante la solicitud de permiso para que el avión aterrizara en suelo oriental.

“La información que yo tengo es que este avión venía con asientos para la fábrica Volkswagen de Argentina, porque hay una gran dificultad para las importaciones en el mundo entero. Y como era iraní y como venían venezolanos, la paranoia de la derecha hizo que vieran espías y cosas raras adentro del avión”, dijo Nin Novoa al ser consultado por la prensa.

“La verdad es que no logro entender porque hay una versión muy clara en algunos medios argentino que hablan con detalle de lo que vino a hacer ese avión a la Argentina. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que hay algunos ministros que yo no sé si tienen un gran complejo de inferioridad respecto al gobierno anterior que muchas de las cosas que hacen y dicen se refieren a compararse con los gobiernos anteriores", agregó Nin Novoa.

En alusión a uno de los integrantes de la tripulación, que figura en una nómina de terroristas de Estados Unidos, el excanciller dijo que “dicen que tiene el mismo nombre” y agregó que “capaz es un Juan Pérez del río de la Plata, habrá muchos con nombres parecidos; no lo sé”.

“Cuando dicen que hay que desideologizar las relaciones exteriores, ¿por qué lo hicieron?”, se preguntó Nin Novoa sobre el rechazo del aterrizaje. “¿Porque tienen temor a las sanciones de Estados Unidos?”, dijo el exvicepresidente, y concluyó: “Si algo que distinguió al Uruguay durante todo su tiempo, no desde ahora, es la independencia de criterio y la defensa de la soberanía. El caso de los puentes bloqueados o de Philip Morris son ejemplos de eso”.

"Alta complejidad"



Por su parte, la integrante de la Comisión de Defensa del Senado Sandra Lazo (MPP) dijo luego de la comparecencia del ministro García que se confirmó la importancia de que el jerarca concurriera al Parlamento para brindar más información. Lazo reconoció que la situación “es de alta complejidad” y que desde el Frente Amplio se seguirá el caso “desde muy de cerca” considerando la información que “surge constantemente”.

El también integrante de la Comisión el senador Mario Bergara expresó “preocupación” por el hecho de que se dependió de información que vino desde Paraguay, pero aclaró que “a priori” el llamado al ministro no fue un “cuestionamiento” de la decisión, sino una necesidad de informarse.

“Un poco la preocupación que queda es la idea de que tuvimos que depender de información que provenía de los servicios de Inteligencia paraguayos. Está muy bien el intercambio y la coordinación entre los países, pero de alguna manera nos queda la idea de que sin duda tenemos que fortalecer los servicios en esta materia del Estado uruguayo. No sería razonable que sistemáticamente estuviéramos dependiendo de que a último momento llegue una información de algún servicio internacional”, expresó Bergara.

