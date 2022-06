La charla entre el controlador y el piloto del avión al que se le negó el ingreso al país

Política

Tras la comparecencia en el Senado del ministro de Defensa, Javier García, la cartera difundió el audio sobre la conversación que mantuvo el controlador aéreo con el piloto del avión de la aerolínea venezolana Emtrasur, al que le fue negado el aterrizaje en Uruguay por orden del ministro.

“Apparently there is a problem with your permit to enter to uruguayan airspace (aparentemente hay un problema con tu permiso para entrar al espacio áereo uruguayo)”, indicó el controlador según el audio que tiene una duración de 5 minutos y 41 segundos.



Desde el avión respondieron “okay” y después de varios segundos sin comunicarse, un tripulante de la aeronave indicó: “Tenemos el número de nuestro permiso para aterrizar en Montevideo: 2018”. La respuesta desde el Control de Tránsito Aéreo fue la siguiente: “Sí, recibí la información de que no pueden ingresar hace unos minutos solamente. Estoy coordinando y ya le confirmo. En principio, Mantenganse en órbita y ya le confirmo para continuar". Tras algunos segundos, el funcionario uruguayo manifestó que estaban aguardando que “la autoridad” comunique por el inconveniente del permiso.



Sobre el minuto 4 desde iniciada la comunicación, finalmente el operador aéreo le comunica al avión venezolano: “El Comando de Defensa Aérea uruguayo no le autoriza el ingreso el espacio aéreo uruguayo. Confírmeme si retorna Ezeiza o cuáles son sus intenciones".

Luego, desde el avión solicitaron al controlador que coordine con Ezeiza “para retornar”.

“Sí, perfecto. Estamos en comunicación con ellos. Por ahora ponga rumbo a La Plata”, señaló el funcionario uruguayo, que posteriormente detalló las condiciones meteorológicas que había en Buenos Aires.

Muy llamativa

En conferencia de prensa, el ministro Javier García dijo que el plan de vuelo presentado por la tripulación del avión “había padecido una característica muy llamativa”.

“Minutos antes de partir para Uruguay solicitaron extender su permanencia en el país. Era un plan de vuelo para que retornaran. Para venir desde Ezeiza, cargar combustible y estar tres horas en el Aeropuerto para irse a las 20 horas del 8 de junio. Pidieron minutos antes de salir autorización para quedarse hasta el otro día a las 16 horas. Lo más significativo es que la solicitud se basaba en la necesidad de descanso de la tripulación. Esto es llamativo porque el avión estuvo dos días en Buenos Aires y la tripulación en un hotel, cuando el viaje a Montevideo son 30 minutos. Da la impresión de que el motivo de la necesidad de descanso después de 30 minutos de vuelo no parece ser confiable ni aceptable”, justificó García su decisión.El ministro también informó que otro aspecto llamativo fue que se adelantó la salida de Ezeiza a Montevideo 15 minutos.

