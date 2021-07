Niffouri sobre fideicomiso en Canelones: hay "falta de humildad" por parte del FA

Política

Montevideo Portal

El senador nacionalista y excandidato a intendente de Canelones, Amin Niffouri, dijo a Montevideo Portal que hay "falta de humildad" por parte de las autoridades del Frente Amplio (FA) en Canelones porque "dicen que la culpa es de los demás y no de ellos" en el "fracaso del préstamo", refiriéndose a las acusaciones del dirigentes del partido que gobierna el departamento de que ediles nacionalistas y colorados fueron presionados por Presidencia a votar en bloque contra el fideicomiso por 80 millones de dólares impulsado por la intendencia canaria para la realización de obras.

Explicó que su partido no votó el proyecto porque era "malo y desprolijo" en la forma que se presentó. "En la campaña electoral, hace menos de un año, el FA anunciaba ya en pandemia que en la Rendición de Cuentas daba superávit de varios millones de pesos. Resulta que en menos de un año, pasó la campaña electoral y si no nos dan un préstamo no podemos hacer obras", dijo el senador, afirmando que hay "contradicción" en los planteos del gobierno canario.

"Por otro lado, los antecedentes. Ya se votaron algunos fideicomisos, el último se votó en el 2016 y hay obras que todavía no se hicieron. Se formó una comisión de seguimiento, que nunca funcionó, en este fideicomiso y no se detalla, en la gran mayoría de las obras que se piensan hacer, cuando se piensan hacer y los costos y la fecha de la ejecución, y hay 18 millones de dólares, que no se sabe a qué obras se van a destinar, se pensaban sacar y ver si la supuesta obra metropolitana salía o no salía, pero se pedía igual", dijo.

"E incluso, en este fideicomiso, algunos del FA propusieron alguna obra que se iba a hacer con esa plata que ya está hecha" comentó, dando como ejemplo el Centro Cultural de San Ramón, que según explica figura dentro de las obras a las que se destinaría el dinero, pero que en realidad se hizo el periodo pasado "con plata del municipio".

"Participamos como PN en todos los ámbitos de negociación que la intendencia propuso, y terminamos en la conclusión de que era un mal endeudamiento", manifestó Niffouri.

El senador dijo que "si vamos a endeudar a los canarios por 20 años", la primer señal que debe surgir desde la intendencia es "ajustarse el cinturón primero para después pedir el préstamo".

"No hemos visto ese ajuste del cinturón. Vemos un día si y otro también como se siguen nombrando cargos de confianza desde la intendencia sin ajustarse la administración. Porque también, es fácil pedir plata prestada para hacer obras, pero no nos ajustamos y no ajustamos la administración, que con esa plata, con ese ahorro de la administración también se pueden hacer obras, y en ningún momento se lo plantearo", aseveró.

Respecto de las acusaciones de dirigentes frenteamplistas de que hubo presión por parte de Presidencia de la República a ediles oficialistas para que votaran en bloque contra la medida, Niffouri afirmó que "la más grave" de las declaraciones es la del secretario general de la Intendencia, Francisco Legnani.

"Primero por la investidura que tiene, como secretario general y después porque decir que recibieron presiones es totalmente difamatorio, tendría que demostrarlo", sostuvo el senador blanco.

Montevideo Portal