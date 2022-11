Nieto de Wilson le preguntó a Argimón si sería candidata a la Presidencia: ¿qué respondió?

Política

Montevideo Portal

Futuro Nacional, la agrupación nacional que lidera la vicepresidenta Beatriz Argimón, lanzó este lunes su plan de acción y posicionamientos políticos para 2022 y 2023, y en este marco se dio una situación particular con la consulta frente al público de Wilson Ferreira (nieto de Wilson Ferreira Aldunate) sobre si Argimón se anima a ser precandidata a la presidencia en las próximas elecciones.

El joven consideró que las candidaturas políticas no son construcciones “de un día para el otro” y que tampoco deben ser “impuestas”, sino que tienen que ser generadas en base a reputación y a un proyecto. Luego de hacer esa reflexión, Ferreira le preguntó a Argimón: “Si llegado el momento nosotros desde Futuro y el partido te pidiera para ser nuestra precandidata a la presidencia, ¿lo aceptarías?”.

Argimón respondió que no iba a contestar esa pregunta frente a todo el público presente y generó las risas de los presentes. Ferreira prosiguió y dijo que en Futuro Nacional creen “firmemente” que la vicepresidenta “reúne las condiciones que se necesitan para semejante desafío”. “Nosotros la acompañaremos en caso de que ella lo acepte”, indicó.

Argimón, luego, en una rueda de prensa, destacó que el evento tenía que ver con la elección de los jóvenes y el comienzo de esta nueva corriente, que se está construyendo en base a las inquietudes de estos.

“Uno de ellos, en especial Wilson Ferreira, directamente me consultó, a raíz de que saben que mi nombre se ha manejado, si estaría dispuesta. Y la verdad yo aprendí en mi vida política a no cerrar ninguna opción. Es algo que, sin lugar a duda, estoy dispuesta a evaluar después de lo que corresponde, porque acá no se trata de digitar o proclamar candidaturas, sino de escuchar primero a la gente”, manifestó.

“Esto lo he hecho a lo largo y ancho de mi vida política siempre. Por lo tanto, esto es la construcción de un sector diferente porque quiero fortalecer un partido en el siglo XXI al que pertenezco desde siempre, pero por sobre todo desde todos los lugares donde podamos. Así que, no descartamos nada, pero primero está la construcción”, agregó.

Con respecto a la construcción de esta nueva fuerza política, Argimón dijo que pasa por dos lados: el primero, la generación de propuestas en base a la colaboración de técnicos que trabajen en distintas materias, mientras que el segundo tiene que ver con recorrer el país para tener una expresión de futuro nacional.

“La construcción pasa porque los técnicos que se vienen adhiriendo tengan un centro de estudios porque no hay corriente sin propuestas, y más después de haber encabezado un gobierno de coalición donde se llevaron adelante distintas acciones, habrá que fortalecer unas y generar nuevas. Nosotros queremos hacer propuestas desde nuestro lugar, por eso vamos a estar instalando en los primeros meses del año próximo el centro de estudio”, informó.

“Luego, recorrer el país. Aquí lo primero es tener una expresión de futuro nacional en todos los departamentos, nos quedan algunos departamentos [que recorrer], a ir a escuchar con nuestros dirigentes de todos los departamentos lo que se nos dice, porque, en realidad, cuando se habla de cómo ha crecido el tercer nivel de gobierno tiene que ver con como la gente visualiza la necesidad de tener los políticos cada vez más cerca. En ese sentido, cuando se habla de descentralización, la construcción de una corriente tiene ser descentralizada y construirse con las miradas de todo el país”, expresó.

Finalmente, consultada sobre los dichos del expresidente José Mujica, quien opinó que las “mujeres están de moda”, afirmó que “no es la primera vez” que el expresidente “no interpreta lo que es la lucha histórica de las mujeres” y en particular de las mujeres de los partidos políticos.

“Juntas hemos dado, y seguimos dando, porque esto no se trata de planteos efímeros o de cuestiones de moda, se trata de acceder a los lugares de decisión, y, como es notorio, las mujeres de nuestro país no accedemos. Así que es una lucha que merece muchísimo respeto por su historia, pero fundamentalmente por lo que queremos, que es un acceso real de las mujeres a los lugares de decisión”, concluyó.

Montevideo Portal