Netto: informe de Ineed “no está a la altura” y "tiene ausencias importantes”

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INNEd) presentó este jueves el informe sobre el estado de la educación 2017-2018.

Algunos de los aspectos planteados fueron criticados por el presidente del Consejo Directivo Central Wilson Netto.

Netto hizo referencia a un aspecto, que fue mencionado por Alex Mazzei, presidenta de la Comisión Directiva de Ineed, que es que "es un informe que realiza recortes y es muy fragmentado".

"No establece líneas en el propio informe para conclusiones generales ni establece líneas con los informes anteriores y por tanto no puede estar dentro de un estatus que se denomine informe sobre el estado de la educación 2017-2018", explicó Netto en declaraciones recogidas por el periodista de Radio Monte Carlo Leonardo Sarro.

"Hay ausencias importantes. Toda la modalidad de la educación tecnológica que ha tenido un incremento enorme no aparece en el informe. Recortes, fragmentaciones y metodologías que hacen difícil de pensar que es un documento que tiene un proceso sistemática", añadió.

Netto aseguró que el informe "no está a la altura para ser un informe que refleje el estado de situación de la educación".

Por otro lado, el presidente del Codicen hizo referencia a que "no hay una sola mención" a las políticas que llevaron a los logros y mejoras del sistema educativo.

"Habla en términos de política en sus conclusiones, pero no las aborda, no las investiga, no las evalúa, no ve su impacto. Están ausentes las políticas que llevaron en esta década a lograr los informes de mejora que el informe manifiesta", agregó.

"No es un informe que analice las políticas educativas, por tanto, no puede hacer recomendaciones en términos de política, es en términos de resultado", comentó Netto.

Además, Netto cree que para "poder hacerse realmente un estado de situación hay que leer muchos informes y analizar".

"Ojalá tuviera elementos críticos hacia las políticas para poder introducirnos en ellas y hacer evaluaciones, pero ni siquiera las considera. Va a ser muy poco lo que se pueda extraer para poder seguir trabajando", explicó el presidente del Codicen.

Por otro lado, Netto consideró que el informe "no es crítico con las políticas educativas", porque no las aborda y esa es "su gran debilidad".

"No hay un trabajo de impacto, análisis positivo y críticas", añadió.

Sin embargo, aclaró que "no hay un choque" entre las instituciones de la educación y que la información que tiene el país es importante. "El aporte de todas las instituciones es importante".

Alex Mazzei, presidenta de la Comisión Directiva de Ineed dijo luego de la presentación del informe en declaraciones recogidas por Leonardo Sarro que "el informe tiene áreas a tratar que tiene que ver con cosas que el instituto consideraba prioritario a la hora de una nueva coyuntura" en referencia a la elección nacional.

"Pusimos focos en algunos de los temas que consideramos que deben ser de prioridad a atender en ese marco", agregó.

Mazzei señaló que el informe es "valioso" y reconoció que "no agota" todos los contenidos que podían tomar en cuenta en ese tema.

Consultada por la inequidad en la educación y el acceso a esta de los alumnos Mazzei comentó que "no es un tema nuevo".

"A lo largo de la historia del sistema educativo tenemos ese mismo dato. Los jóvenes que pertenecen a condiciones sociales desfavorecidas son los que peores resultados de aprendizaje tienen", agregó.

Además, recordó que "antes ni siquiera estaban en el sistema educativo".

Consultada por los dichos de Netto, Mazzei dijo que "se ven los resultados y que son resultados de las políticas".

"Se hicieron muchas políticas para universalizar. Una política fue el boleto gratuito, otra la asignación familiar, otras la construcción de un banco de trayectoria educativa de seguimiento de los estudiantes. Hoy se puede saber dónde están, antes no se sabía", recordó.

Por último, destacó que el objetivo del informe es "aportar conocimiento e información a la sociedad sobre el sistema educativo".

