Pocitos: funcionaria policial saltó al vacío con su bebé de dos meses; ambas murieron

Una funcionaria policial de 28 años se lanzó al vacío con una bebé de dos meses en brazos desde el sexto piso de un edificio en Pocitos, Montevideo, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a Montevideo Portal fuentes del Ministerio del Interior.

El hecho ocurrió cerca de las calles Bartolito Mitre y Baltasar Vargas, indicó el citado medio.

La trabajadora estaba con sus tres hijas cuando se descompensó e intentó tirarse con todas. La mayor, de 12 años, logró huir y sacar a su hermana de 3 años de los brazos de su madre.

La Policía fue alertada del hecho y, cuando llegaron efectivos al lugar, encontraron a la madre y al bebé en la calle con sangrado en la cabeza. Un equipo médico constató la muerte de ambas alrededor de las 22:45 de la noche del pasado viernes 22 de agosto.

Los oficiales entrevistaron a los vecinos, quienes expresaron que escucharon el golpe de los cuerpos y fueron a auxiliar a las otras dos menores de edad.

La funcionaria policial se encontraba certificada hace aproximadamente tres años.

Se encuentra a cargo del hecho el fiscal de Flagrancia de quinto turno, Diego Pérez. En tanto, un juez dispuso la entrega de las hijas a una familiar responsable y que sean llevadas provisoriamente al Hospital Policial. Ambas son atendidas por el equipo del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito del Ministerio del Interior en coordinación con INAU.

En la mañana de este sábado, el Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac) lamentó la noticia. “Desde el más profundo dolor, nuestro pésame a su familia y compañeros”, escribió en Facebook.

“Al Estado, recordar la responsabilidad de llegar a todos los compañeros, donde quiera que estén, y en la situación que estén, para honrar los compromisos asumidos y luchar con todo lo que se tenga”, añadió el Sidepac.

Línea Vida: 0800 0767 o *0767

Línea de apoyo emocional: 0800 1920

Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.

