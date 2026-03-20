Negro dijo que datos del INE “corroboran” baja en delitos respecto al gobierno anterior

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El ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió en la tarde de este viernes a los datos sobre percepción de seguridad y victimización en Uruguay de 2025, el que fue divulgado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El informe arrojó que el 34,1% de las personas consultadas se sienten inseguras caminando por su barrio en la noche, mientras que un 5,9% se siente muy insegura, lo que suma un 40% de percepción negativa. En contraste, el 49,7% se siente segura y un 10,3% muy segura.
El estudio también analiza la relación entre los delitos reportados y denunciados ante la Policía. En el caso de los robos, el 48,4 % de los incidentes fue reportado, pero solo el 38,1 % terminó en una denuncia formal.
En las estafas, el 21,7 % de los casos fue reportado y 18,6 % denunciado, por lo que en total de incidentes alcanza un 39,7 % de reportes y un 31,8 % de denuncias.
Ante esto, el jerarca aseguró en rueda de prensa: “Son datos que tienen una especial importancia, por el organismo de cual proviene, lo cual nos da la noticia de que los números que tiene el Ministerio del Interior respecto a la baja de las denuncias de los delitos operadas en esta administración respecto a la anterior, ahora se corroboran”.
Además, destacó que existe una baja con respecto a las estafas, las rapiñas y los hurtos.
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