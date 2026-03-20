Cerca del 40% de las personas se sienten inseguras al caminar en la noche, según el INE

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El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este viernes nuevos datos sobre percepción de seguridad y victimización en Uruguay, correspondientes a 2025, que muestran que una parte significativa de la población se siente insegura al caminar sola de noche en su barrio.
Según el informe, el 34,1% de las personas consultadas se sienten inseguras caminando por su barrio en la noche, mientras que un 5,9% se siente muy insegura, lo que suma un 40% de percepción negativa. En contraste, el 49,7% se siente segura y un 10,3% muy segura.
El relevamiento también evidencia diferencias entre la seguridad que sienten los hombres y las mujeres al transitar por su barrio en la noche. Mientras que el 55,9% de los hombres se siente seguro, en el caso de las mujeres ese porcentaje baja a 43,9%.
Por otro lado, la percepción de inseguridad es mayor entre las mujeres, ya que el 41% de las encuestadas se considera insegura, frente a 26,7% de los hombres. Además, el 8% de las mujeres se siente muy insegura, más del doble que los hombres.
En cuanto a la prevalencia mensual de victimización, el informe señala que en el 4% de los hogares se reportó haber sido víctima de algún delito.
El estudio también analiza la relación entre los delitos reportados y denunciados ante la Policía. En el caso de los robos, el 48,4% de los incidentes fue reportado, pero solo el 38,1% terminó en una denuncia formal.
En las estafas, el 21,7% de los casos fue reportado y 18,6% denunciado, por lo que en total de incidentes alcanza un 39,7% de reportes y un 31,8% de denuncias.
Además, el informe detalla que se registraron 40.300 eventos de robos y 19.500 de estafas. A nivel de hogares, los robos alcanzaron los 23.900 casos, mientras que en personas se registraron 16.400 robos y 19.500 estafas.
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