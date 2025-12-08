Negro asegura que Interior tuvo “mejores resultados que el gobierno anterior”

Política

El Ministerio del Interior presentó este lunes las 92 propuestas surgidas de los Encuentros por Seguridad, una “construcción colectiva” anunciada en julio con el fin de desarrollar la segunda fase del Plan Nacional de Seguridad Pública que contó con la participación de todos los partidos con representación en el Parlamento, agencias del Estado, organizaciones de la sociedad civil y sectores productivos y académicos.

El jefe de la cartera, Carlos Negro, explicó a raíz del documento que “este plan no es una ilusión ni una promesa”, y detalló que, dentro de las 92 propuestas, los principales problemas están vinculados a la violencia basada en género y contra niños, de las que se desarrollaron 23 propuestas. Los temas que le siguieron fueron la Justicia (21 propuestas), la prevención del delito (15), el narcotráfico, los homicidios, las armas de fuego y el ciberdelito, todos estos últimos con siete propuestas cada uno.

Sobre cada tema se puntualizaron consensos y disensos. En líneas generales, se coincidió en que el delito de los homicidios no es un fenómeno homogéneo, el control de armas es “esencial” y la educación temprana es “clave” para romper ciclos de violencia. Este último punto también estuvo presente en la violencia de género, que a su vez coincidió con que hay una “necesidad de reducir la revictimización institucional”.

Otros puntos en común encontrados incluyen asegurar la operativa de escáneres y tecnologías de control, así como trazabilidad financiera para instituciones y partidos políticos, en el caso del narcotráfico; prevenir y educar sobre el fraude informático y que se necesita una política criminal “explícita”.

En cuanto a los disensos, se planteó que “la función de la pena divide entre el castigo y la rehabilitación” en el caso de los homicidios, y también se presentaron preocupaciones por el abordaje del microtráfico y el endurecimiento penal, así como sobre los límites entre la privacidad y seguridad y las diferentes competencias de un “eventual Ministerio de la Justicia”.

Anteriormente, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, había enviado un documento con prioridades en materia de seguridad pública entre las que incluía la cadena perpetua revisable, la prohibición del uso de celulares en la cárcel y mayor hincapié en la incorporación de tecnologías de vigilancia. El planteo fue cuestionado por el ministro y “con una actitud un poco soberbia”, dijo Delgado, y agregó que “hay algo peor que ideas buenas o malas, que es no tener ideas”.

En rueda de prensa, Negro respondió y aseguró todos los delitos se mantuvieron a la baja y que, en ese sentido, las cifras de los primeros nueve meses de gestión son “inocultables”, “fructíferas” y “mejores que todo el período de gobierno anterior”.

Asimismo, dijo que su respuesta “no podría estar más alejada de la soberbia”. “Simplemente tenemos muchos años en esto. Estudiamos los temas de seguridad y por supuesto que tenemos opinión al respecto; simplemente eso”, finalizó Negro, y anunció que la presentación del Plan Nacional de Seguridad Pública será en marzo.

En diálogo con Montevideo Portal, el exjerarca del ministerio, Nicolás Martinelli, respondió que lo que planteó Negro “no son propuestas suyas”, sino que son la “sistematización de las propuestas que se presentaron en el marco de la comisión interpartidaria”. “Él no presentó propuestas ni participó del diálogo”, aclaró.

“La obsesión de Negro claramente ha sido mantener lo hecho por el gobierno anterior, que quebró una tendencia de 20 años de crecimiento de delitos para iniciar un proceso de baja que lleva ya cinco años. No es novedoso que los delitos sigan bajando: es lo que viene pasando desde el gobierno de Lacalle Pou”, afirmó Martinelli, y criticó que “todavía no hay un programa de seguridad pública”.

Por otro lado, el dirigente opositor Pablo Mieres compartió la crítica del exjerarca y remarcó que es “inentendible” que el gobierno haya asumido “sin tener una política de seguridad y que vuelva a anunciar que recién en marzo”.

“A la ciudadanía le dijeron que tenían todas las medidas pensadas, incluso criticaron duramente la política de seguridad del gobierno anterior y plantearon que iban a resolver el problema. Resulta que, cuando llegan, tenemos que empezar a conversar y perdemos un año entero en el tema más grave de todo el Uruguay”, opinó Mieres en video consignado por el periodista Leonardo Sarro.

Por último, el senador Sebastián Da Silva afirmó que las declaraciones del ministro responden a “la negación en la política”. “Hay un país en llamas, matan como moscas a cualquier hora y en cualquier barrio, pero nada parece conmoverlo [a Carlos Negro]”, concluyó.

