Delgado criticó a Negro por plan de seguridad: “Hay algo peor, que es no tener ideas”

Política

Montevideo Portal

El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se pronunció este sábado sobre el plan de seguridad que entregó el partido, el cual fue cuestionado por el ministro del Interior, Carlos Negro.

El planteo de los nacionalistas tiene como objetivo combatir el crimen organizado, sumar prevención, represión focalizada y un rediseño completo del sistema carcelario.

Para esto, el Partido Nacional propone reformar el Código del Proceso Penal durante 2026, en coordinación con el Ejecutivo y el resto de los partidos, con el objetivo de acortar plazos de investigación fiscal, equilibrar competencias entre Policía, Prefectura y Policía Aérea y ampliar los derechos de las víctimas. Dentro del mismo marco legislativo, se incluye la creación de la figura de una “Organización de Narcotráfico, Crimen Organizado o Lavado de Activos”, inspirada en el artículo 416 bis del Código Penal italiano, que aumentaría significativamente las penas para quienes integren o financien estas estructuras.

En el marco de un nuevo congreso del Herrerismo, el excandidato a la presidencia dio una rueda de prensa, en la que aseguró: “La verdad que con mucha sorpresa vi que la actitud del ministro fue con un poco soberbia. En vez de decir, ‘bueno, tomamos las ideas, las estudiaremos’, dijo, ‘son ideas que no sirven para nada y que en realidad son una mini LUC’ [Ley de Urgente Consideración]”.

“Hay algo peor que ideas buenas o malas, que es no tener ideas, que es lo que está pasando con este ministro del Interior y con este gobierno en materia de seguridad pública”, afirmó.

Delgado recordó que en campaña electoral, el actual presidente de la República, Yamandú Orsi, había anunciado medidas de seguridad, las cuales —entre otras cosas—, marcaba la contratación de 2.000 efectivos policiales. “yo pensé que el plan de seguridad estaba hecho antes de la elección”, sentenció.

Montevideo Portal