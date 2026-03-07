Negro apoyó el Ministerio de Justicia por “necesidad de generar políticas públicas”

Política

El ministro del Interior, Carlos Negro, se pronunció en rueda de prensa sobre la posible creación del Ministerio de Justicia, el cual fue anunciado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, en su rendición de cuentas ante el Parlamento el pasado 2 de marzo.

El jerarca aseguró: “Apoyamos la creación del Ministerio de Justicia desde la época que éramos fiscales, porque conocemos la necesidad de generar políticas públicas de justicia”.

Negro aseguró que la falta del ministerio “adolece de una proliferación” de instituciones que se encuentran funcionando en distintas carteras, “cuyo lugar natural” de trabajo es el Ministerio de Justicia.

El jerarca explicó que la Fiscalía, así como el Instituto Nacional de Rehabilitación, deberían responder al Ministerio de Justicia.

El pasado 2 de marzo, Orsi planteó varios proyectos, entre ellos, esta posible creación. El mandatario convocó a un Consejo de Ministros para el próximo lunes con el objetivo de empezar a trabajar en las propuestas.