“El gobierno está desconectado de la realidad”: oposición buscará interpelar a Negro

La oposición resolvió avanzar con la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, en busca de respuestas sobre la política de seguridad y el plan que el gobierno anunció al asumir. La iniciativa fue impulsada por el senador colorado Pedro Bordaberry, quien brindó una conferencia de prensa junto a dirigentes de la coalición republicana para anunciar la decisión.

Según explicó el legislador, la medida responde a la falta de definiciones del gobierno en materia de seguridad. “Hemos resuelto anunciar que vamos a interpelar al ministro”, anunció, y señaló que el reclamo de la coalición republicana también incluye otros temas vinculados a la gestión del Ministerio del Interior.

Bordaberry sostuvo que el argumento principal para impulsar la instancia fue la demora en la presentación del plan de seguridad. Agregó que la cartera tiene “una falta de sentido de la urgencia muy importante”.

“Prometieron el plan primero para el año pasado, después dijeron mayo de este año, después dijeron marzo, después dijeron que lo iban a adelantar al primero de enero. El plan no está”, cuestionó.

El senador agregó que la decisión se tomó luego de que los partidos de la coalición republicana evaluaran la situación en conjunto y coincidieran en la necesidad de exigir respuestas al gobierno. “Los problemas de los uruguayos en materia de seguridad no pueden esperar más”, afirmó.

Además del plan de seguridad, Bordaberry mencionó otros aspectos que formarán parte de los cuestionamientos a Negro. Entre ellos, la falta de avances en la propuesta de separar el Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior, una iniciativa que —según recordó— cuenta con respaldo político de todos los partidos, pero que aún no ha sido presentada por el Poder Ejecutivo.

El senador sostuvo que “un ministro del Interior tiene que liderar el combate contra los delincuentes”.

Robert Silva, también presente en la conferencia, cuestionó que “el gobierno está desconectado de la realidad”.

Finalmente, remarcó que la oposición participó durante el último año de instancias de diálogo convocadas por el gobierno para discutir propuestas en materia de seguridad. “Un año después el gobierno no ha tenido nada”, afirmó.

En la misma línea, Bordaberry aseguró: “Nosotros vamos a hacer la interpelación porque no presentan el plan”, concluyó.

Si bien la coalición republicana resolvió llevar adelante la interpelación, aún no definieron la fecha en la que la moción será presentada en el Senado.

