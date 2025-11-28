Nació la hija de Moratorio: la “fuerza tremenda” para conocerla y los mensajes en redes

Locales

En las últimas horas, se conoció la noticia del nacimiento de Abril, la hija del virólogo Gonzalo Moratorio y su esposa Natalia Ibáñez. El anuncio generó una gran cantidad de mensajes en redes sociales, teniendo en cuenta que tuvieron que atravesar el tratamiento contra un tumor cerebral y el embarazo al mismo tiempo.

El comunicador Leonardo Sanguinetti compartió este viernes un fragmento de una entrevista en el programa Protagonistas (FM Del Sol) de hace “poco más de dos años”, en el que Ibáñez “sorprendió” a Moratorio con su deseo de agrandar la familia.

“Si le tengo que decir algo a Gonza es agradecerle, porque en los momentos en los que yo estuve mal, él ha sido un apoyo excepcional. Espero que nuestra familia, que hasta ahora está formada por Omar, Walter (perros), Gonza y yo siga creciendo. Somos muy afortunados, lo amo mucho y espero que siga brillando, como siempre”, dijo.

Emocionado, el científico definió a su pareja como “incondicional”. “No tengo palabras de agradecimiento. Hasta en los momentos más complejos para nosotros; soy muy afortunado. Le mando un beso enorme y le agradezco todos los días por estar ahí”, comentó.

Junto al fragmento de la charla, Sanguinetti escribió: “Hace poco más de dos años, Nati sorprendía a Gonza con estas palabras, dentro de otro panorama, con la convicción de agrandar la familia pero sin saber lo duro que sería el guionista de arriba”.

“La gran noticia de que la familia humana se ampliaría por primera vez llegó, pero 2025 los golpeó con todo, sin saber si llegaría este inigualable momento. Hace poquitas horas llegó Abril, el gran motivo y motor para vivir y seguir viviendo. Padrazo y madraza, entre amigos, conocidos y hasta anónimos, somos muchísimos los que los queremos. Felicidades”, agregó.

Luego de ser diagnosticado con un tumor cerebral “muy agresivo”, el científico compartió un video en julio para informar sobre los avances del tratamiento. “Sigo convencido de que voy a ganar esta pelea. Estoy totalmente abocado a mi recuperación. Como saben, la Nati está embarazada de cuatro meses; tengo una fuerza tremenda para poder conocer a mi hija y disfrutar de esto. Me impulsa todos los días”, expresó.

A fines de setiembre, fue condecorado en la gala Reconocimiento a la Ciencia y la Salud del Uruguay. Allí, comentó que era “paradójico” haber estado trabajando “en la enfermedad que hoy” padece y bromeó con que estaba “hecho una Ferrari” en comparación con dos meses atrás.

“Esto refuerza mi idea de la necesidad de apostar por la ciencia. Espero que este mensaje sea recibido por las autoridades y las que hoy les toca estar presentes, y que se trabaje en pos de la ciencia y del desarrollo, y que se le dé importancia a la investigación científica. No existe desarrollo a nivel país si no apostamos al desarrollo científico y a nuestras propias capacidades”, aseveró.

