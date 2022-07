Murta LI: ¿qué valor de mercado tiene la yegua que Lacalle Pou le regaló al emir de Catar?

Política

Este lunes partió rumbo a Catar la yegua criolla de nombre Murta LI, un regalo que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se comprometió a hacerle al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, después de viajar a ese país en diciembre de 2021.

Luego de que el emir le dijera su intención al mandatario de contar con un caballo uruguayo, desde Presidencia se contactaron en enero con la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay (SCCCU) con el fin de informarles la iniciativa de Lacalle Pou de hacerle llegar al emir una yegua criolla.

El presidente de la SCCCU, Diego de Brum Delgado, dijo este lunes a Montevideo Portal que el pedido desde Torre Ejecutivo los tomó por sorpresa, pero que era un “honor” para la asociación elegir un caballo criollo porque se trata de “una raza declarada como caballo nacional y patrimonio cultural”.

Aunque De Brum afirmó que fue un tema “delicado y sensible” para la directiva elegir una cabaña, finalmente se designó a La Invernada, por los antecedentes históricos de más de 100 años que ese establecimiento tiene en la cría de caballos de sangre criolla.

La Invernada es una cabaña ubicada en el departamento de Cerro Largo (km 389 de la ruta 26) cerca de Tacuarembó y tiene una extensión de 15.940 hectáreas.

En diálogo con Montevideo Portal, el administrador de la estancia La Invernada, Joao Antonio Martins, explicó que en principio había cinco yeguas domadas, pero desde el principio les gustó Murta LI por sus características. Los caballos criollos suelen participar de competencias de enduro o raid por su fuerte resistencia y capacidad de recuperación.

Según trascendió, Lacalle Pou pidió a los criadores de caballos un animal “típicamente criollo, manso, cómodo, de buena morfología”.

“Justo teníamos alguna yegua domada en la estancia y se eligió la que nos pareció era la más adecuada. Se pidió un animal que fuera bonito, pero competitivo, que tuviera la línea de sangre de La Invernada para eso”, afirmó Martins.

Con respecto al valor de mercado del animal, Martins detalló que “siempre valen más las yeguas porque después de terminar su ciclo de competición (en enduro o raid), son utilizadas para la cría”.

En el caso particular de Murta LI, cuyo nombre está inspirado en un arbusto de nombre científico Murraya Paniculata, Martins estimó que es una yegua con un valor en el mercado en el entorno de los US$ 8.000 y US$ 10.000. El LI responde a las iniciales de la estancias.

En general, explicó Martins, los potros sin domar que vende La Invernada tienen un piso de US$ 4.000, mientras que las yeguas tienen un valor algo superior a partir de los US$ 5.000.

“Esta no es una yegua del promedio, por lo que sería un poco más alto su valor. Diría que es una yegua de entre US$ 8.000 y US$ 10.000, que fue donada por La Invernada a Presidencia de la República”, aclaró Martins.

En esta línea, el gestor dijo que la cabaña (propiedad de dos hermanos brasileños que recientemente la adquirieron) decidió rápidamente cuando llegó el planteo donar la yegua por la importancia de colocar un animal uruguayo en Catar, con el aditivo de que se trata de un regalo del presidente al emir, dijo Martins.

