Policiales

Murió una mujer tras 11 días en CTI por heridas en una pelea callejera en Maldonado

Montevideo Portal

Murió la mujer de 30 años que debió ser internada por heridas de arma blanca en Maldonado tras ser apuñalada a la salida de un bar.

La víctima se encontraba en estado delicado desde el sábado 11 de abril, cuando ocurrió el episodio.

Según informó la Jefatura de Policía de Maldonado este miércoles 22, el centro de salud donde estaba internada comunicó el fallecimiento cerca de las 16:30.

“Cabe recordar que por este hecho, una mujer de 25 años fue detenida y posteriormente imputada por la presunta comisión de un delito de lesiones graves dolosas, disponiéndose como medida cautelar la prisión preventiva por el plazo de 180 días”, informó la Policía de Maldonado.

Tal como informáramos, dos mujeres discutieron a la salida de un bar, y la situación rápidamente escaló a una agresión física en plena calle. En un video, difundido por el periodista Marcelo Umpiérrez, se observa que una de ellas se acerca a un vehículo utilitario que se detuvo en una esquina, cuando la otra la golpea de atrás en la cabeza y luego la hiere con lo que parece ser un cuchillo u otro tipo de objeto punzante.

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