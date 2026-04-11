Policiales

Una mujer está en estado delicado tras ser apuñalada a la salida de un bar en Maldonado

Montevideo Portal

Una violenta confrontación entre dos mujeres en la mañana de este sábado en la ciudad de Maldonado terminó con una de ellas internada en estado delicado, en un episodio que genera preocupación por la reiteración de incidentes en la zona.

El hecho ocurrió sobre las 08:05 horas en la intersección de las calles Lavalleja y San Carlos. Según informó el medio local Cadena del mar y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, se produjo una discusión entre ambas mujeres cuando abandonaban el local, que rápidamente escaló a una agresión física en plena vía pública.

En el video, consignado en redes sociales por el periodista Marcelo Umpiérrez, se observa que una de las mujeres se acerca a un vehículo utiliario que se detuvo en una esquina, cuando la otra la golpea de atrás en la cabeza y luego la hiere con lo que parece ser un cuchillo u otro tipo de objeto punzante.

Minutos después, a las 08:17, el 911 recibió el aviso de que las dos mujeres se estaban agrediendo en la zona. Personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil concurrió al lugar y constató que una de ellas, de 30 años y poseedora de antecedentes penales, presentaba heridas de arma blanca en las piernas y abundante sangrado.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos procedieron a su traslado a un centro asistencial del Ministerio de Salud Pública, donde fue atendida por personal médico y permanece internada en estado delicado.

La investigación quedó a cargo del área de Investigadores de la Zona Operacional II de la Jefatura de Policía de Maldonado, que trabaja en el relevamiento de la zona para establecer las circunstancias exactas del enfrentamiento y las responsabilidades correspondientes.

El episodio volvió a encender la alarma entre vecinos y comerciantes del área, quienes advierten sobre la repetición de situaciones conflictivas en ese punto de la ciudad, especialmente en horarios de la mañana vinculados a la salida de locales nocturnos.

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