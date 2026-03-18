Policiales

Murió hombre que días atrás fue baleado en la cabeza, y se sospecha manipulación de escena

Falleció en las últimas horas el hombre de 35 años que el pasado domingo fue hospitalizado en Chuy con un disparo en la cabeza.

En aquel momento, efectivos policiales acudieron a una vivienda próxima a Ruta Panamericana y encontraron a la víctima en el suelo con una herida de arma de fuego.

Tras una primera asistencia, fue trasladado a un centro de salud de la localidad fronteriza y luego derivado a Rocha, donde permanecía en estado delicado. El informe médico inicial señalaba una lesión con entrada de proyectil a la altura del oído derecho y un cuadro de coma primario.

Si bien en un comienzo se consideró la posibilidad de un intento de autoeliminación, los avances en las pesquisas hicieron que se pasara a considerar como más probable la tesis de homicidio, según informa el medio local Inf Central.

En el marco de la investigación, la Policía detuvo a un hombre de 32 años y a una mujer de 21, sospechosos de alterar la escena del hecho.

En el procedimiento se incautó un revólver calibre .22 marca Rossi, municiones, unos 260 gramos de cogollos de marihuana, celulares y otros objetos que quedaron a disposición de la investigación.

Fuentes del caso indicaron que se espera la llegada de un equipo especializado para concretar un proceso de donación de órganos.

Por disposición judicial, las dos personas detenidas recuperaron la libertad, aunque deberán cumplir medidas cautelares mientras continúa la investigación.