Dos incidentes, dos fronteras y un elemento en común: disparos en la cabeza

Policiales

Dos hombres resultaron gravemente heridos tras recibir disparos en la cabeza en episodios ocurridos el mismo día, en localidades fronterizas con Brasil: Artigas y Chuy. En ambos casos, las autoridades investigan las circunstancias en que se produjeron los ataques.

El primero de los hechos ocurrió sobre las 03:00 horas del domingo en el barrio Aldea de la ciudad de Artigas, donde un hombre de 27 años fue baleado en la cabeza. De acuerdo con la información policial, el episodio estaría vinculado al tráfico de drogas.

Según informó el portal artiguense Clicregional, la Policía logró identificar y detener rápidamente al presunto autor del disparo, un joven de 19 años. Además, otras cinco personas fueron arrestadas durante un operativo realizado en una vivienda del barrio Zorrilla.

En ese lugar, los efectivos incautaron el arma que habría sido utilizada en el ataque y más de medio kilo de pasta base. Entre los detenidos se encuentra también un adolescente brasileño de 16 años.

El herido fue trasladado a la ciudad de Tacuarembó, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado. La fiscalía departamental y la Policía continúan con las actuaciones del caso, y este lunes, los detenidos deberán comparecer ante el juzgado penal.

Horas más tarde, sobre las 19:30 del mismo domingo, un hombre fue hallado con un disparo en la cabeza en la ciudad de Chuy. El hecho ocurrió a una cuadra y media de la ruta Panamericana, en las inmediaciones del barrio León Ventura.

Según información primaria divulgada por el medio Inf Central, la bala ingresó por la zona de la oreja y quedó alojada dentro del cráneo, sin orificio de salida; lo que agrava el estado de salud del hombre.

Ese disparo fue el único que recibió la víctima, quien fue hospitalizada en estado crítico.