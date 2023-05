Murió el escritor y exdirector de la Biblioteca Nacional Carlos Liscano

Locales

Murió este jueves a los 74 años de edad el escritor, dramaturgo, poeta y periodista uruguayo Carlos Liscano, quien fue director de la Biblioteca Nacional entre marzo de 2010 y abril de 2015. Por un breve período también se desempeñó como subsecretario de Educación y Cultura en el primer gobierno del Frente Amplio.

Con pasado en el Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros), Liscano estuvo preso durante la dictadura cívica militar entre 1973 y 1985.

Una vez liberado, viajó a Suecia y vivió en el país europeo hasta 1996 cuando regresó a Uruguay.

Trabajó en el diario El País, en el semanario Brecha y también ejerció la docencia en la Universidad ORT.

Entre decenas de publicaciones que han sido traducidas a varios idiomas, uno de sus últimos libros lo denominó Cuba, de eso mejor no hablar. Allí el escritor narra su progresivo desencanto con aquella “revolución”, a la que le declaró su “amor” de joven, según admite. Y, en ese trayecto, llega a la conclusión de que el socialismo en la isla fue un rotundo “fracaso”.

“Cuba es un país muy pobre y no a causa del bloqueo, sino porque no produce nada. En Cuba no hay libertades de ningún orden. Es la dictadura del Partido Comunista. Más concretamente: es la dictadura de la familia de Fidel Castro y de un pequeño grupo de generales y de burócratas que durante seis décadas aceptaron y aplaudieron los delirios mesiánicos del jefe”, señala Liscano en su libro.

Liscano fue galardonado con diversos premios literarios, entre ellos el Bartolomé Hidalgo en dos ocasiones y también obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Su último libro publicado se denominó Esperando a los tártaros: utilidad de las Fuerzas Armadas (Fin de siglo).

