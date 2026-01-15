Multas en Solo Bus: “Dos zonas para tener atención” y la otra fiscalización que rige

Locales

De los más de 3.000 kilómetros de calles que tiene Montevideo, la línea Solo Bus tiene solo 9. De todos modos, las nuevas medidas de Movilidad de la Intendencia de Montevideo preocupan a la población de la capital, por lo que el director Germán Benítez recordó precisiones sobre los cambios que comenzaron a aplicarse desde este 15 de enero.

En diálogo con Informativo Sarandí, el director de Movilidad de la IM rememoró “una cosa importante”. Además de las multas que se aplicarán a quienes utilicen la vía destinada a ómnibus de lunes a viernes de 7:00 a 20:00, también habrá para quienes no cumplan con las señalizaciones de No estacionar y No detenerse en las avenidas Millán y Rivera.

La fiscalización para ese tipo de faltas será a través de las cámaras frontales que llevarán 58 ómnibus; con el mismo mecanismo que se usará para quienes incumplan con el carril de Solo bus. Las imágenes luego serán entregadas a inspectores de tránsito, quienes validarán las infracciones.

Benítez también advirtió que “hay dos zonas especialmente para tener atención”. El jerarca municipal se refirió a Paso Molino y la avenida 8 de octubre, en La Unión, “donde hay muchos comercios y movilidad particular”. El director de Movilidad sostuvo que desde la comuna capitalina deberán de establecer “una lógica para trabajar con la comunidad para ordenar el tránsito”.

Tal como informáramos, la comuna recordó que hay otros vehículos que pueden utilizar el carril en determinadas circunstancias: ómnibus dedicados a servicio de turismo o transporte internacional, taxis y remises con pasaje o vehículos de emergencia (ambulancias, vehículos del Ministerio del Interior y unidades de Tránsito y Transporte de la IM) solo en casos de urgencia.

Quienes también pueden circular por la vía preferencial sin que se les imponga una multa son las bicicletas, monopatines y demás vehículos de movilidad unipersonal. Estos vehículos no serán sancionados con la nueva normativa, siempre y cuando circulen contra el cordón en calles donde no haya ciclovía o bicisenda.

La fiscalización se realizará principalmente a través de cámaras instaladas a bordo de 58 ómnibus del sistema de transporte público, que controlarán tanto el estacionamiento indebido como la circulación no permitida de vehículos particulares dentro del Solo bus. También podrán sumarse, en situaciones puntuales, inspectores de tránsito.

Las infracciones que se tomarán en cuenta son dos: estacionar o detenerse en el carril Solo bus —que tendrá una multa de 2 UR ($ 3.695,92)— y circular por este carril específico por más de 100 metros sin ser vehículo autorizado —que tendrá una sanción de 3 UR ($ 5.543,88)—.

Esta distancia de 100 metros se tomó como criterio para permitir, por ejemplo, que un automóvil entre al carril al ingresar o salir de un garaje o se posicione brevemente para doblar en una esquina, sin que eso se considere infracción.

Las principales calles en las que funcionan estos carriles son avenida 8 de Octubre, avenida Agraciada, avenida Italia, avenida Rivera, José Enrique Rodó, Fernández Crespo, Mercedes, Eduardo Víctor Haedo y Colonia. El detalle, con los tramos delimitados, se puede consultar directamente en la página web de la Intendencia de Montevideo.