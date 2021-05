Mujica tras anuncio de EEUU: "¿Qué van a decir? Que el populismo ha ganado en Wall Street"

Política

Montevideo Portal

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue sumando elogios de líderes latinoamericanos de izquierda. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, lo comparó este lunes con Juan Domingo Perón, al llamarlo "Juan Domingo Biden", por promover la sindicalización, mientras que el expresidente José Mujica celebró que el mandatario estadounidense impulse la liberación de las patentes de las vacunas contra la COVID-19.

Mujica reflexionó este jueves en Radio 10 de Argentina sobre el avance de la pandemia y tras expresar su dolor porque "estamos llenos de muertos por todos lados y no reaccionamos", el expresidente advirtió que también hay "sorpresas positivas". En ese sentido, destacó "la decisión que parece que está impulsando el gobierno norteamericano".

"Me está sorprendiendo este viejo", dijo Mujica (85 años) sobre Biden (78). "¿Ahora qué van a decir? El populismo ganó en Wall Street", bromeó el expresidente en diálogo con Gustavo Sylvestre.

Además, el exmandatario se refirió a su recuperación tras la endoscopia que le realizaron. "Ando bien, tuve un accidente gastronómico pero por suerte lo pude superar y estoy marchando bien. Me comí un huesito de pescado en una milanesa que pasó de contrabando y por esa manía de tragar en lugar de mascar, me desgarré el esófago y me hizo una herida que me complicó bastante", explicó.

"No las va a tener fácil"

Mujica se refirió este jueves al anuncio de la Representante de Comercio Exterior de EE.UU., Katherine Tai, quien informó este miércoles en un comunicado de prensa que la Casa Blanca cree "firmemente" en la protección de la propiedad intelectual, pero considera necesario aumentar la producción de vacunas para acabar con la pandemia en todo el mundo.

De esta manera, el gobierno de Biden anunció su apoyo a la propuesta que varios países han presentado en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para suspender temporalmente la propiedad intelectual de las vacunas. Tras el comunicado de Tai divulgado este miércoles, las acciones de las farmacéuticas cayeron en bolsa.

Mujica dijo que Biden "no las va a tener fácil tampoco, porque eso de subir los impuestos al capital y a los fuertes, le van a hacer una raya, le van a hacer resistencias".

El 25 de setiembre de 2013, Mujica, como presidente de Uruguay, se reunió con el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Biden. El portal de Presidencia informó que "el mandatario uruguayo le expresó a Biden sus ideas sobre la educación terciaria; señaló en la reunión que Uruguay ‘no necesita plata, necesita talento' para alcanzar el desarrollo; y en el capítulo comercial de la reunión, Mujica y Biden conversaron sobre exportación de cítricos y carne".

Judicialización

Mujica se refirió a otros temas durante la audición radial. "Da la impresión que la actitud de la justicia es burda exageración de poder. Es una enfermedad peligrosa porque establece la suciedad de la democracia", y agregó: "Aquellos viejos Golpes de Estado, aparatosos y brutales han cambiado en sus formas pero se mantienen ciertas características, recordemos lo que pasó en Brasil con el juez Moro que fue catastrófico", lamentó.

Tras un fallo adverso, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, también se había referido esta semana a golpes de Estado a nivel judicial.

En otro sentido, al hablar sobre la actitud de un sector de la población ante la pandemia de Covid-19, Mujica dijo que "falla la conciencia cívica".

"Parecería que les interesa más el poder hacer su vida cotidiana por encima del peligro que significa la enfermedad. Es como una exacerbación del yo, de ‘mi libertad que no tiene en cuenta los intereses comunes. Y eso termina siendo un desastre. Ha habido manifestaciones de masas en el mundo contra las políticas restrictivas que intentan aminorar el contagio´. Estamos llenos de muertos por todos lados y no reaccionamos. Es una cosa muy dolorosa. ¿Hemos llegado a semejante egoísmo?", se preguntó.

Montevideo Portal