Mujica sobre la polémica de Orsi: “No le voy a hacer el juego al trabajo sucio”

Política

José Mujica, expresidente de la República, se refirió este sábado a la polémica generada tras los dichos de la militante blanca Romina Celeste Papasso sobre el precandidato frenteamplista y exintendente de Canelones Yamandú Orsi.

Durante su visita al comité de base García Lorca del Frente Amplio, Mujica aseguró: “De eso no hablo”.

“No le voy a hacer el juego al trabajo sucio”, sostuvo.

Papasso denunció en su cuenta de la red social X (ex Twitter) que Orsi atacó sexualmente a una mujer trans. “Este señor, antes de ser intendente, decidió pararla, levantarla y pedirle un sexo oral. Cuando termina eso, que ya sabemos a lo que me refiero, el tipo le pegó, la dejó inconsciente y la tiró para el pasto y no le pagó”, dijo.

Mujica también se refirió al tono y el grado de confrontación que ha tomado la campaña de cara a las elecciones internas del 30 de junio de este año.

“Por eso he aceptado ir a algunas charlas con el sindicato de los expresidentes”, comentó, en referencia a los exmandatarios Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti.

Además, reiteró que un gran problema es el “atraso cambiario”. “Las diferencias no nos deben apartar de que debemos mantener algunos ejes de relación que hagan sobrevivir al país”, puntualizó el expresidente.