Mujica sobre cruce entre Raúl Sendic y Danilo Astori: “Los trapos se lavan para adentro"

Política

El expresidente José Mujica fue entrevistado por el informativo de VTV Noticias, entre otros temas fue consultado sobre el cruce entre el exministro de Economía Danilo Astori y el exvicepresidente Raúl Sendic.

"Yo soy viejo y aprendí de la historia del Partido Colorado. Los trapos se lavan para adentro, no para afuera", dijo Mujica.

Consultado sobre si la actitud de los dirigentes del Frente Amplio fue un error dijo: "Sí, mayúsculo".

El exministro de Economía Danilo Astori dijo en Las Cosas en su Sitio (Sarandí) que el exvicepresidente Raúl Sendic "le hizo mucho daño al Frente Amplio" y fue un factor en su derrota, pero que "no se lo puede excomulgar" ni "borrarlo del sistema político".

Astori dijo no tener "la menor duda" de que "la conducta ética" del exvicepresidente "jugó un papel muy negativo" para la fuerza política de izquierda, pero resaltó que "fue sancionado severamente" y que ya cumplió con la inhabilitación decretada por el Plenario del Frente Amplio.

"Seamos sinceros. Tenemos que reconocer que eso no solo no se puede prohibir, sino que también hay que darle oportunidad a quien se equivocó tan gravemente en su actuación pasada, que pueda tener la oportunidad de recorrer otros pasos y enmendar su conducta. No se puede excomulgar", expresó Astori.

En su cuenta de Twitter, Sendic respondió: "Danilo, comprate un espejo antes de hablar de ética y errores".