Sendic: "Danilo, comprate un espejo antes de hablar de ética y errores"

Política

El exministro de Economía Danilo Astori dijo en Las Cosas en su Sitio (Sarandí) que el exvicepresidente Raúl Sendic "le hizo mucho daño al Frente Amplio" y fue un factor en su derrota, pero que "no se lo puede excomulgar" ni "borrarlo del sistema político".

Astori dijo no tener "la menor duda" de que "la conducta ética" del exvicepresidente "jugó un papel muy negativo" para la fuerza política de izquierda, pero resaltó que "fue sancionado severamente" y que ya cumplió con la inhabilitación decretada por el Plenario del Frente Amplio.

"Seamos sinceros. Tenemos que reconocer que eso no solo no se puede prohibir, sino que también hay que darle oportunidad a quien se equivocó tan gravemente en su actuación pasada, que pueda tener la oportunidad de recorrer otros pasos y enmendar su conducta. No se puede excomulgar", expresó Astori.

"Si decimos que Sendic le hizo mucho daño al Frente Amplio y lo hemos sancionado severamente, no podemos confundir con una sanción de por vida y borrarlo del sistema político, porque no correspondería. Al mismo tiempo, darle una oportunidad para que corrija su conducta, que tuvo grandes fallas desde el punto de vista ético", dijo Astori a Sarandí.

El exministro obtuvo una respuesta inesperada y directa del propio Sendic, que le dedicó un tuit de su cuenta oficial, el primero que publica desde mayo de 2020.

"Danilo, con todo cariño, comprate un espejo antes de hablar de ética y errores", escribió, corolario de un viejo enfrentamiento entre ambos que puede rastrearse a la campaña para las elecciones de 2014, cuando Astori acusó a Sendic de "compra de votos" por la forma de recabar apoyos para su lista.