Elecciones 2024

Mujica sobre Blanca Rodríguez: un “repuesto” ante “duda” de que Cosse no integrara fórmula

El expresidente José Mujica habló sobre cómo “influyó” la adhesión de Blanca Rodríguez al Movimiento de Participación Popular (MPP) de cara al pasado 27 de octubre y el balotaje del 24 de noviembre y por qué fue prevista como un “repuesto”.

En diálogo con El País, Mujica dijo que el crecimiento del MPP, además de haber “militado como perros”, tuvo que ver con “el pase de esta señora”, en referencia a la exconductora de Subrayado (Canal 10). “No todos los días conseguís un pase de esos”, explicó.

Mujica contó cuánto tiempo le llevó convencer a Rodríguez de unirse al MPP. “Nosotros sabíamos que era simpatizante del Frente Amplio [FA]. Hubo un momento en que había dudas que la señora [por Carolina Cosse] aceptara ir por la vice. Había rumores de que iba a tratar de repetir en la intendencia”, comenzó el expresidente.

Según Mujica, el Frente Amplio estaba “signado por el papelón” que hicieron con el excandidato presidencial Daniel Martínez sobre “la vicepresidencia”. “Eso fue una cosa desastrosa. No queríamos que se repitiera. Entonces dijimos: ‘Hay que conseguir un repuesto’. Y empezamos a hablar con Blanca por eso”, agregó.

El líder del Espacio 609 dijo que en la fórmula del FA “había que poner una mujer”. De todos modos, como “la señora intendenta agarró viaje” para ser integrante de la fórmula junto con Yamandú Orsi, desde el MPP decidieron ofrecerle a Rodríguez un lugar en el Senado.

Mujica dijo que cree que Rodríguez hubiese dicho que sí a la vicepresidencia. “Por lo menos nosotros nos la íbamos a jugar”, agregó.

En tanto, el expresidente aseguró que era “inevitable” que la compañera de Orsi fuera Cosse. “La mujer tenía su caudal y, me guste o no, estaba puesta. En política no hacés todo lo que querés. Es una persona muy capaz, tiene una visión universitaria, montevideana. Yo qué sé… Hay que compartir. Si le toca, va tener laburo en pila en el Parlamento. Y se va a agarrar de los pelos”, dijo al mencionado medio.

El pasado 27 de agosto Rodríguez oficializó su ingreso formal al FA. “Estoy muy feliz en este momento en que se da mi ingreso formal al Frente Amplio”, dijo Rodríguez al inicio de una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por Mujica, la exvicepresidenta Lucía Topolansky y el senador Alejandro Sánchez.

Además, manifestó sentir “alegría” porque “mucha gente ha puesto confianza” en ella y en “lo que pueda hacer”. “Entonces, con mucha responsabilidad, compromiso y alegría asumo esta tarea, pero también con mucha esperanza, con la esperanza de poder hacer cosas juntos”, expresó Rodríguez.