Blanca Rodríguez fue presentada en el FA y agradeció a Mujica: “Estoy muy feliz”

La exconductora de Subrayado (Canal 10) Blanca Rodríguez oficializó este martes su ingreso formal al Frente Amplio (FA), donde se presentará a las elecciones de octubre en el Espacio 609.

“Estoy muy feliz en este momento en que se da mi ingreso formal al Frente Amplio”, dijo Rodríguez al inicio de una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el expresidente José Mujica, la exvicepresidenta Lucía Topolansky y el senador Alejandro Sánchez.

Además, manifestó sentir “alegría” porque “mucha gente ha puesto confianza” en ella y en “lo que pueda hacer”. “Entonces, con mucha responsabilidad, compromiso y alegría asumo esta tarea, pero también con mucha esperanza, con la esperanza de poder hacer cosas juntos”, expresó Rodríguez.

“Cuando nos fue mejor fue cuando hicimos las cosas juntos. El mejor Uruguay, lo hicimos juntos”, añadió.

En tal sentido, aseguró que su ingreso a la política se da porque está “convencida de que es la mejor herramienta para trabajar y cambiar la realidad”. Al respecto, la exconductora también agradeció las gestiones realizadas por Mujica y Topolansky para convencerla de ingresar a la actividad política.

“Llego a la política como independiente. Esa ha sido una característica que Pepe y Lucía han jerarquizado especialmente; fue en esa condición que me fueron a buscar. Les agradezco esa apertura, que demuestra que el Frente es amplio”, agregó.

Al cerrar, planteó: “Hasta ahora me he dedicado a hacer las preguntas. A partir de hoy, me voy a dedicar a encontrar las respuestas, con los ojos puestos en el futuro”.

Por su parte, Sánchez aseguró que la llegada de Rodríguez al Frente Amplio los llena de “orgullo y satisfacción”. “Es importantísimo, una alegría enorme que se sume en este caso Blanca, que se suma a esta lucha, a este trabajo”, esgrimió.

En tanto, Topolansky consideró que Rodríguez será “un aporte para el Parlamento, para el Frente, para el Uruguay y para la sociedad”, por lo que agradeció su llegada a la coalición de izquierda.

