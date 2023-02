Mujica respondió a las críticas contra Orsi por imitarlo: “Son bobadas que dice la gente”

Política

El expresidente de la República José “Pepe” Mujica se refirió este miércoles al video que se viralizó en las redes sociales del actual intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y a las críticas por supuestamente haber imitado a Mujica en la forma en que dio un discurso en un comité de base de Maldonado.

"Yo me puedo equivocar, pero digo lo que piensooo" dijo Orsi al estilo Pepe, sobre el encuentro de Cosse y Lula con la gente, donde opinó que quizá lo único no fue conveniente que convocara al FA. pic.twitter.com/e7bYMXJa9O — leo sarro press (@leosarro) January 30, 2023

Sobre el video, el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo en declaraciones a Sport 890 que no vio el video, que no se dedica a eso y que “son bobadas que dice la gente”: “Capaz que estaba mal vestido; él tiene su propia impronta, su estilo y va a seguir su propio camino. Además, está más allá del MPP. En realidad, me parece que es disminuirlo creer que es solo de nuestro ámbito. Tiene mucha gente, incluso de otros orígenes políticos, que lo ven con simpatía, que lo acompañan, ¡y es Orsi!”, comentó Mujica.

En este sentido, reconoció que lo ve como candidato, pero al ser consultado sobre si lo ve como próximo presidente, aclaró que eso dependerá si el público lo decide. No obstante, opinó que Orsi ha hecho un “curso intensivo” para ser presidente al estar al frente de la Intendencia de Canelones en dos oportunidades.

“Canelones es una representación, en pequeño, de lo que es el país, porque tiene Área Metropolitana, tiene ganadería, tiene fábricas, tiene playas. Tiene todo lo que tiene el país, pero en pequeño y Orsi es un hombre del interior y el interior casi en la orilla de la gran ciudad”, señaló, y agregó que está convencido de que Uruguay tiene el desafío de “llevar el sur al interior”.

“Este país no se va a desarrollar si no desarrollamos el interior, esa es la gran proeza y desafío que tiene por delante. De todo el esfuerzo tributario que hace el pueblo uruguayo y el interior, solo vuelve el 30% y eso es penoso. Me parece que esa visión de comprometerse con el interior, con los muchos interiores, porque está el interior rural, pero el urbano también. Orsi lo tiene muy claro”, reflexionó.

Consultado sobre la renovación del MPP, Mujica afirmó que están en ese proceso y que tienen la “oportunidad” de hacerlo. “Creo que hay muchachos y muchachas muy capaces, de mucho valor, y tienen un desafío por delante. No tengo la visión de futuro, pero la oportunidad la tienen”, admitió.

“El mejor dirigente no es el que hace más, sino aquel que deja un conjunto humano que con el tiempo lo supera con ventaja porque lo importante de la vida es el porvenir y la esperanza. Ahora, para que haya renovación hay que dar la oportunidad y cultivar. Se puede ser viejo verde en política y si usted no da oportunidad se corren riesgos porque los humanos pasamos y las causas quedan. Para permanecer las causas en el tiempo se necesitan nuevos brazos que levanten viejas banderas, pero las acomoden a las circunstancias del tiempo que le tocan vivir. Es inevitable, nosotros hemos hecho lo que hemos podido y veremos lo que pasa, pero tengo confianza en mis queridos compañeros que están ahí”, añadió.

Finalmente, fue cuestionado sobre los partidos tradicionales y a las figuras emergentes, pero relativizó la pregunta y reconoció que lo que se está necesitando es una “conciencia lúcida” de que “somos pequeños, de que estamos en un mundo de cambios acelerados” y que estamos en la etapa del conocimiento. Por eso, Mujica entiende que se debe invertir una fortuna para capacitar a nuestros jóvenes.

“Vamos a ser siempre poco, entonces tenemos que cumplir con ese concepto artiguista de que seamos los orientales tan ilustrados como valientes. Y nos falta talento, tenemos que proponernos que el grueso de nuestra juventud tenga formación terciaria. Tenemos que destacarnos por ser un país de balero y no un país de cantidad y eso significa un esfuerzo brutal, pero nos falta un acuerdo nacional de que priorice ciertas cosas”, expresó.

“Nos andamos rascando la mugre unos a otros y no nos sentamos a discutir cosas centrales. Necesitamos un poco de paz intelectual para entender que necesitamos un destino común. Capaz que me traicionan mis 87 años, pero estoy preocupado por las características que no voy a ver, pero que se nos vienen encima”, concluyó.

