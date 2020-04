Mujica insiste en crear “un pequeño Plan Marshall” para que “sobrevivan los más débiles”

Política

El expresidente reconoció que “muchísima gente no tiene con qué vivir” y aseguró que las canastas con alimentos no servirán a largo plazo.

El expresidente y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), José Mujica, insistió en que lo que se va a recaudar con el impuesto a los salarios más altos de los trabajadores públicos no servirá para mucho debido a la grave crisis económica que deberá afrontar nuestro país, por lo que repitió su idea de ampliar la recaudación cobrando a empresarios y sumando a los trabajadores privados.

Mujica aseguró que "muchísima gente no tiene de qué vivir" y, agravado por la grave situación económica que vive el país, "con una canasta de mil pesos por mes es una ilusión creer que puedan vivir".

"Por eso no tiene que sorprender que florezcan por acá y por allá ollas populares solidarias. Es la solidaridad de los pobres que hace lo que puede", señaló Mujica en su audición radial de M24, llamada Hablando al sur.

Mujica dijo que las canastas y ollas populares son "totalmente insuficientes" y llamó a tener conciencia de esta situación. "Es por esto que ese fondo que se ha hecho necesita aportes muchos más grandes, más importantes, porque convengamos que 300.000 familias no van a vivir con una canasta de mil pesos mensuales. Es imposible".

"Por eso hemos estado batallando, haciendo de fogonero, porque no es un problema de apoyar al gobierno, hay que apoyar al Estado. El Estado tiene un desafío enorme por delante y es la herramienta que tenemos. Tenemos que darle recursos, tenemos que convencer a este gobierno de que tiene que generar recursos a partir de multiplicar la cantidad de hombros que apoyan", señaló Mujica.

"Hay muchísima gente que puede colaborar con algo. Si no multiplicamos el aporte no tendremos recursos para solventar la situación en que está muchísima gente con dificultades en Uruguay. Este es un problema de hoy que va a repercutir en el mañana. Si hay 70.000 y pico de personas en el seguro de paro esto va a multiplicar los gastos del BPS y este es un desafío que tiene el gobierno. Y la capacidad de recaudación, herida la economía, seguramente va a bajar. Por todo esto insistimos en la necesidad de abrir mucho más los ojos", dijo el expresidente.

Mujica consideró que "este país tiene una tradición de lucha de compartir lo que se tiene en los momentos más difíciles" y rememoró: "Este país que cuando terminó la guerra de 1904 estableció una pensión para todos los combatientes, este país que fue de los primeros en América Latina que estableció la pensión a la vejez".

"Este país que tiene infinitas tradiciones desde ese punto de vista hoy tiene que entender que no puede dejar al bardo a 300.000 o 400.000 personas y que, en definitiva, apretándonos un poquito, no expropiándonos, no fundiendo a nadie, no creando vicisitudes imposibles al mundo empresarial sino reteniendo un poquito entre muchos, es posible multiplicar los recursos para atender esas necesidades", aseguró.

"He estado haciendo el trabajo más feo a favor de los recursos del gobierno porque a nadie le gusta hablar de meter la mano en el bolsillo, porque esto ofende y crea resistencia. Pero creo que es un momento nacional en que hay que hacerlo y hay que entenderlo, si no más vale que borremos para siempre la palabra solidaridad, puro verso", continuó.

"Por eso espero que a la corta o a la larga se entienda este hecho y podamos congeniar una política de mucha más amplia recaudación distribuida en los hombros más fuertes de nuestra sociedad. Nada de hacer una guerra social sino, por el contrario, instrumentar una gigantesca ayuda, un pequeño Plan Marshall para que sobrevivan este momento los más débiles de nuestro país. De lo contrario, más adelante nos va a costar muchísimo más. Espero que haya capacidad de reflexión", concluyó.

