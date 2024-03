Política

Mujica en acto de Orsi: “Si fuera blanco no lo voto a Delgado, es más atractiva la piba”

El expresidente José Mujica participó este domingo del acto de lanzamiento oficial de la campaña presidencial del precandidato frenteamplista, Yamandú Orsi, y se refirió a varios temas.

Acerca de las elecciones de este año, sostuvo que cree que habrá balotaje. “Yo si fuera blanco no lo voto a Delgado, porque es más atractiva la piba”, opinó, en referencia a la precandidata Laura Raffo en la interna del Partido Nacional.

En ese sentido, explicó: “Yo no la conozco, la saludé una vez nomás. Como no la conozco, capaz que le emboco, a los otros los conozco”. Consultado al respecto, señaló que lo atractivo de Raffo “la aventura” de no conocerla, “es algo nuevo”.

También se le preguntó si el Frente Amplio debería definir la fórmula presidencial el día de las internas. “Lo que pasó en 2019 no se puede repetir de vuelta”, respondió, y agregó: “No tenía arreglo, porque hay cosas que venían de la facultad, viejas como el agujero del mate”.

Acerca del discurso del presidente Luis Lacalle Pou en el Parlamento este sábado, dijo que fue “manijero”. Afirmó que existe “un atraso cambiario del 16%”, que “por eso el Uruguay es caro” y “de eso no se dice nada”.

“Cuando usted tiene que pelear con una cosa tan complicada como el narcotráfico, no debe cometer jamás el error de lo que va a hacer. Tiene que cantar siempre errado y no anunciar lo que va a hacer”, dijo Mujica, en referencia a la seguridad.

“Hay un montón de errores de ese tipo, se quiere hacer cartel, hablar. ¡No! De la represión no hay que hablar nada”, agregó.

El exmandatario dijo que es “el único en este país que dice lo que piensa”. “No soy correcto”, sostuvo.

“Estamos en un mundo caótico. No se ha visto nunca el caos que hay en el mundo (…) No nos podemos dar el lujo de que haya una mitad contra otra mitad. Tenemos que aprender a respetarnos y juntar las garras de este país”, reflexionó.