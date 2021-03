Mujica aseguró que la vacunación “pudo haber arrancado mucho antes”

Política

Montevideo Portal

El expresidente José Mujica dijo este lunes, al cumplirse un año del inicio del actual Gobierno, que en referencia a la COVID-19 "nos fue bien" y que "las medidas del Gobierno inicialmente fueron acertadas", aunque cuestionó el retraso en el proceso de vacunación.

Según dijo, en Uruguay (último país sudamericano en comenzar la vacunación), el proceso de inoculación "pudo haber arrancado mucho antes".

En declaraciones al programa Punto de encuentro de Radio Universal, tiempo atrás en Uruguay predominó "una sensación de que superábamos el problema" y se "multiplicó la confianza en el Gobierno y la gente".

Por este motivo, "ese clima" motivó a "bajar la guarda", por lo que Uruguay enlenteció las gestiones para conseguir vacunas anticovid. "Después reaccionamos, pero nos mató la confianza. No se lo endilgo solo al Gobierno, fue bastante generalizado en todo el país. Subestimamos la región en la que estamos insertos, que de una forma u otra nos iba a salpicar y así fue. Espero y hago votos de que el proceso de vacunación, que pudo haber arrancado mucho antes, se pueda llevar adelante", lanzó.

"No me preocupa el rédito político, me preocupan los que se murieron, y además hay un manejo muy parcial de la información. ¿Por qué no se habla de Asia? Hay países chiquitos como el nuestro que ya están jugando al fútbol con gente", dijo y ejemplificó con un país europeo como Serbia.

También se refirió a un país sudamericano. "¿Qué fue lo que hizo Chile? Chile ya en abril se empezó a mover para comprar las vacunas y anduvo sin prejuicios por algún lado y por el otro y lo consiguió".

A su vez, Mujica se refirió a la gestión económica durante el primer año de Gobierno. "Me parece que un hecho que se olvida sistemáticamente es que se hizo campaña y se dice que no se aumenta la tributación, y desde el punto de vista real todos los asalariados del país y los jubilados de hecho han puesto una parte porque no se ajustaron sus ingresos por lo menos al ritmo de la inflación sino por abajo".

"Si eso no es un impuesto, se parece mucho", expresó el líder frenteamplista, quien reconoció "las dificultades" impuestas por la pandemia, pero aseguró que "existen vastos sectores que no fueron golpeados de la misma manera".

"Eso de fondo expresa una filosofía del Gobierno y es precisamente que no se toca a los hombros más fuertes, sino que se procura que el peso de la crisis se distribuya en la masa de los trabajadores del país. (...) En este caso se perjudicó a la inmensa mayoría de jubilados y asalariados de nuestro país. En los últimos 15 años es la primera vez que los ajustes están por abajo del ritmo inflacionario. No se puede decir que no hubo aumento de presión fiscal, hay que decir quién es el que soporta el aumento de la presión fiscal", concluyó.

Montevideo Portal