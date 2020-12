Mujica: Lacalle como presidente "anda bien" pero "no confía ni en la sombra"

Política

Aunque se encuentra confinado voluntariamente en su chacra, el expresidente José Mujica recibió en su hogar a Gustavo Vaneskahian, conductor del programa Quien es quien, el periodístico semanal que se emite en Diamante FM y TNU los jueves a las 22:30 horas.

En la nota, Mujica señaló que "nadie puede hacer milagros" en la pandemia pero que siente que si el Frente Amplio hubiera estado en el Gobierno habría atendido más a la franja de casi 300.000 cuentapropistas que viven al día. "Tampoco me la voy a agarrar con el Gobierno; lo único que reprocho es, primero, que fue muy machete con los muy jodidos. El número que ha gastado es ridículo en comparativa incluso con los países de América Latina. Segundo, descontarle a los salarios altos solo dos meses es un saludo a la bandera. Si no podíamos bancarnos un añito...".

Pidió "una renta parcial de emergencia, no una renta básica universal, porque es un reactivador interno además". "Algo que los ayude a vivir y no tengan que ir a la olla", comentó.

Con respecto a la "herencia" que dejó el Gobierno del Frente Amplio, Mujica admitió que le "erraron" con los gastos de Ancap. "Con el diario del lunes sí. Le erramos como le erraron ellos con el platal que tuvimos que gastar con el Hipotecario, con los bancos, con los pagarés que nos dejaron cuando entramos, que había dos misiles de deuda interna, cuando firmaron con el Fondo Monetario Internacional y nos clavamos sesenta años. Con ese cuentito de la herencia maldita y todo lo demás tenemos que ver", opinó.

Sobre el pedido de condena a Sendic, dijo que le duele, pero le duele como con cualquiera. "Ha habido un inflamiento y una exageración. Desde el punto de vista práctico, lo único que se ha probado es una miseria de una tarjeta. Y una condena por abuso de funciones, así que lo que lo condena es el rango de haber sido vicepresidente", señaló. Dijo que "puede ser" que sea una condena al Frente Amplio, porque se ve con espíritu partidario. "Es como si yo dijera que algunas condenas que hay para gente del Partido Nacional son del partido. Qué tiene que ver", afirmó.

Mujica se refirió a las palabras de Jorge Chediak en el mismo programa, cuando dijo que a su Gobierno le molestaba el Poder Judicial. "Tiene razón, pero el Poder Judicial no, es el ser juez y parte en la cuestión de sus propios sueldos, ese conflicto, eso me molestaba. Lo otro no. Es espantoso tener que tomar esa decisión por parte de la Justicia", dijo, pero asegura que no les cobró nada ni les guardó rencor. "Fue un abuso de poder, me pareció y me sigue pareciendo", dijo sobre que los jueces decidieran sobre el aumento de sus propios sueldos.

Y consideró que "se le fue la rienda" a Chediak al decir que la de su Gobierno fue la etapa más negra para el Poder Judicial después de la dictadura. "Fue solo una discrepancia en ese punto", precisó.

Presidente y pandemia

"Anda bien", dijo al ser preguntado cómo veía a Lacalle como mandatario. "El partido es largo; me parece que no confía ni en la sombra. Es un Gobierno sin Consejo de Ministros que no colectiviza y todo pasa por la mano del presidente. Es su estilo, está bien", opinó.

Dijo que le gustaría acompañar las decisiones sanitarias "lo más que se pueda" y tratar de evitar rispideces con el Gobierno.

"Las cosas vinieron bien al principio. Nos endulzó la cancha", dijo sobre la situación del coronavirus. "En los hechos terminamos bajando la guardia, confiándonos demasiado y nos olvidamos que somos una pequeña realidad entre dos países colosales y ahora estamos pagando el precio. Le pasó al Gobierno y la sociedad en conjunto", señaló.

Comentó que los expertos y científicos son mucho más exigente sobre las medidas que hay que plantear, pero "la política tiene las limitaciones de los intereses y los circuitos económicos", por lo que "hay una fricción ahí".

Confirmó que firmará para derogar la LUC, pero que ahora "no hay nada más importante que la pandemia".