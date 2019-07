Mujica: “¿Los defensores de la dictadura del proletariado se horrorizan por una palabra?"

Política

El expresidente de la República José Mujica opinó este martes sobre la situación de Venezuela y criticó a quienes se molestaron luego de que él, Danilo Astori y Daniel Martínez dijeran que en el país caribeño se vive una dictadura.

"¿Los otrora defensores de la dictadura del proletariado se horrorizan por una palabra? Porque tiene un régimen duro y metió soldados por todas partes no se la llevaron puesta", dijo Mujica en declaraciones a la prensa recogidas por Televisión Nacional (TNU).

Precisamente, días atrás, el ex precandidato a la Presidencia por el Partido Comunista (entre otros sectores), Óscar Andrade, fue crítico con la actitud de los dirigentes mencionados.

Andrade se preguntó "a santo de qué la urgencia" de calificar a Venezuela como una dictadura. "Día amargo, celebran los poderosos", concluyó el dirigente comunista.

Consultado sobre la palabra 'dictadura' para referirse a Venezuela, Mujica respondió: "Yo la uso".

"A mí no me horroriza la palabra dictadura, no me horroriza cuando estoy en guerra. Está prácticamente en guerra Venezuela", señaló el expresidente.

"Venezuela está hackeada. Nosotros tuvimos una dictadura, Pinochet no sé cuánto estuvo en Chile, Videla en la Argentina... ¿Usted vio que nos cortaran hasta la entrada de medicina? ¿Que nos congelaran los fondos en los bancos por ahí? No, nunca lo vimos en América. Nunca se lo hicieron a nadie. Se lo están haciendo a Venezuela", señaló en referencia a la injerencia internacional en el país caribeño.

Mujica dijo que "el problema que tiene Venezuela es que tiene mucho petróleo" y que si no tuviera la riqueza que tiene "ni pelota le dan".

"Los gringos no van a dejar que los chinos manejen el petróleo en el potrero de ellos", expresó.

Montevideo Portal