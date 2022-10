Muerte en hotel del Centro: ¿responsabilidad del Mides, de la intendencia o de quién?

Judiciales

Por Alejo Piazza y Joaquín Symonds

“No había un extintor, nada. Pobre gente, es increíble la precariedad del lugar”, lamentaba este lunes una mujer que había ingresado al hall del Hotel Aramaya para ayudar a algunos huéspedes a salir tras el incendio que azotó al edificio, y que terminó con una mujer fallecida.

La víctima era una de las 92 usuarias del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que se alojaban en Aramaya desde 2017, según fuentes del ministerio. Sin embargo, por estas horas se están llevando adelante las investigaciones correspondientes para establecer la identidad de la fallecida, que aún se desconoce.

El hotel no tenía habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos. Según dijeron desde el Mides, estaba “en trámite”.

El director nacional de Bomberos, Ricardo Riaño, detalló a Montevideo Portal que los propietarios habían iniciado el trámite de gestión de habilitación, pero que “nunca lo culminaron”, por lo que fue cancelado en febrero de 2021. “Después, no se continuó más”, detalló.

Riaño aseguró que “sin la habilitación, el local no podía funcionar”, pero manifestó que el encargado de hacer ese relevamiento es la Intendencia de Montevideo (IM) y que Bomberos se limita a intimar para luego mandar el oficio correspondiente al organismo habilitante.

En la misma línea, fuentes del ministerio advirtieron que la responsabilidad de controlar estos aspectos es de la Intendencia de Montevideo (IM) y basan su argumentación en el decreto 184/018. Esta normativa establece que son “las intendencias de todo el país” las que deben tomar “las medidas necesarias para asegurar que las construcciones cuenten con la autorización vigente” de Bomberos.

Por su parte, desde la IM aseguraron a Montevideo Portal que en junio de 2022 se hizo la inspección correspondiente y, al detectar la falta de habilitación, se notificó al propietario del hotel. Este presentó un documento que alegaba que la habilitación de Bomberos estaba “en trámite”, dijeron las fuentes. Esto permitió que el hotel siguiera funcionando, porque al estar en curso la IM no puede clausurar ni aplicar sanciones económicas.

“Nunca pensamos”

El Mides tenía en su poder informes de que algunos hoteles a los que les alquilaba habitaciones no eran aptos para funcionar como alojamiento. Entre ellos, figuraba Aramaya.

Este era el principal motivo por el que la cartera quería sacar de allí a sus usuarios, pese a que ahora, desde el ministerio, reconocen: “Nunca pensamos que pasara algo como esto”.

Las autoridades del Mides no tienen información sobre la mujer fallecida; solo saben que el deceso se dio por la intoxicación a raíz del humo, según les dijeron desde Bomberos. La información preliminar con la que cuentan indica que la víctima se vio acorralada por las llamas y —en medio de la desesperación— decidió encerrarse en el baño. Allí fue encontrada sin vida.

Además, hay dos menores de edad internados en el Hospital Pasteur. Una niña está en estado delicado, con alrededor del 90% del cuerpo con quemaduras.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, sostuvo este lunes a raíz de esta tragedia que la secretaría de Estado está reduciendo la cantidad de hoteles que ofrece para madres con hijos. “Desde la política pública no es correcto que estén allí”, reconoció Lema en rueda de prensa.

El Mides pretende recurrir a otros sitios, como El Zorzal y El Hornero. La idea es que estos lugares se transformen en “centros modelos” y que brinden “calidez” a los usuarios.

A quién le cabe

Riaño, de Bomberos, comentó que están en proceso de investigar el origen del fuego. “En cuanto a los trámites, nos limitamos a informar si tenía o no tenía habilitación. Después, la Justicia tomará los recaudos competentes y pedirá informes a quien deba pedírselos”, afirmó. Agregó que el peritaje realizado irá a la Fiscalía, pero que al existir un fallecido se determinó como “reservado”.

“Nosotros elaboramos la carpeta pericial, se lo enviamos al fiscal —que fue lo que se determinó por orden ayer—, y una vez que ellos consideren, liberan la información”, añadió.

El encargado de la investigación es el fiscal de Flagrancia de 5° Turno, Diego Pérez, quien se hizo presente en el lugar y recibió la información primaria recabada hasta ese momento.

Montevideo Portal dialogó con el fiscal a cargo para conocer las eventuales responsabilidades penales de las partes por la muerte de la mujer; en concreto, la del Mides, que le brindó refugio en un lugar que no tenía habilitación de Bomberos.

Pérez aclaró en primer lugar que se trata de un hecho “accidental”, es decir, que se podría dar lugar a un hecho “culposo”. En este sentido, explicó que, en caso de que las irregularidades existentes pudieran verificarse y se estableciera un nexo causal con la muerte, ahí sí podría haber una responsabilidad y se tendrá que determinar a quién se le atribuirá: “Quién incurrió en una omisión que generó, facilitó o determinó la ocurrencia de la muerte” es lo que se deberá esclarecer.

“Por ejemplo, si usted conduce su vehículo con la libreta vencida y choca, no necesariamente eso va a determinar su responsabilidad. El tema es si usted estaba capacitado o no, si cometió impericia o incurrió en negligencia y eso incidió en el hecho dañoso”, comentó.

En síntesis, el hecho de que el Mides haya dado refugio en un lugar sin la habilitación de Bomberos no necesariamente generará una responsabilidad penal sobre la cartera, según Pérez.

“El solo hecho de que no tenga habilitación no significa que sea responsable de un hecho dañoso penal, aunque podrá generar otro tipo de responsabilidades, pero no necesariamente penal”, explicó. Y agregó: “Ahora, si la falta de habilitación incidió en el resultado acaecido —en la evacuación o en lo que fuere—, ahí sí hay responsabilidades y habrá que ver a quién corresponden”.

Finalmente, consultado sobre qué responsabilidad le ve al Mides en este caso, Pérez respondió que lo desconoce porque todavía está recabando la información y se tiene que establecer quién dispuso que la mujer fuera a ese centro y por qué.