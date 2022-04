Moreira sobre proyecto de CA: "Grupos de extrema derecha están llevando esta batalla"

Política

La exsenadora frenteamplista y líder del sector Casa Grande, Constanza Moreira publicó en Spotify un capítulo de podcast dedicado a tratar el tema del "lenguaje inclusivo" en textos y documentos públicos, a si como en espacios educativos.

La alocución de la política se da en respuesta a la iniciativa de la diputada de Cabildo Abierto por Canelones, Inés Monzillo, que presentó el 23 de marzo en el Parlamento un proyecto de ley cuyo primer artículo “prohíbe en toda la Administración Pública y en los institutos de enseñanza públicos y privados de educación inicial, básica, media y superior, el uso de alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el idioma español” (sic).

“El Ministerio de Educación y Cultura, será el encargado de controlar y promover el uso correcto y adecuado del idioma español dentro de los centros de enseñanza públicos y privados” (sic), agrega el segundo artículo del proyecto.

"Me llamó la atención que los colectivos no binaries protestaron por una circular de ANEP que imponían restricciones al lenguaje inclusivo en textos públicos. Me llamó la atención porque hay muchas iniciativas en Latinoamérica destinadas a erradicar el lenguaje inclusivo de los documentos públicos", comenzó diciendo Moreira.

La politóloga dijo que "estas iniciativas vienen de los grupos más ultraconservadores y religiosos, aquellos que fueron muy incentivados ya en la década de los 90 cuando la Iglesia Católica acuñó este término, ideología de género, y comenzó a protestar contra lo que fue el avance —a través de la conferencia de Beijing, la conferencia del Cairo— en la institucionalización del género y la consagración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres".

Moreira dijo que le llamó la atención "esta restricción al lenguaje inclusivo en las oficinas públicas y en los textos de educación", porque "en otros países de Latinoamérica los grupos religiosos y ultraconservadores y los grupos de extrema derecha están llevando esta batalla adelante".

"Empiezan por ahí, por eliminar el lenguaje inclusivo y luego siguen tratando de ir socavando y erosionando toda la institucionalidad de género en las políticas públicas", dijo.

Sobre la iniciativa de Monzillo dijo: "Aparece como la defensa del lenguaje bien hablado, aparece como la defensa del idioma español, pero no tiene nada que ver con eso. Primero porque la lengua siempre es viva y no diría que los uruguayos somos precisamente prolijos hablando lo que deberíamos llamar la lengua castellana, no el idioma español, porque alcanza ver cómo conjugamos para que uno se dé cuenta de que el idioma español no es tan de recibo en nuestro lenguaje coloquial hablado".

"Diría que es una lucha por el lenguaje y es una lucha por los derechos de las mujeres la que estamos enfrentando en estas dos iniciativas que dejo registradas aquí, porque son importantes. Parecen menores, periféricas, laterales, pero las luchas para erradicar el lenguaje inclusivo de los documentos públicos y las instituciones públicas son luchas que empiezan hoy por eso y mañana van a intentar eliminar toda la institucionalidad de género en el Estado por la cual hemos luchado a lo largo de décadas y a lo ancho del planeta", concluyó.