Diputada presentó proyecto para “controlar” uso del idioma y profesora apuntó sus errores

La diputada suplente Inés Monzillo, representante de Canelones por Cabildo Abierto, presentó el 23 de marzo en el Parlamento un proyecto de ley cuyo primer artículo “prohíbe en toda la Administración Pública y en los institutos de enseñanza públicos y privados de educación inicial, básica, media y superior, el uso de alteraciones gramaticales y fonéticas que desnaturalicen el idioma español” (sic).

“El Ministerio de Educación y Cultura, será el encargado de controlar y promover el uso correcto y adecuado del idioma español dentro de los centros de enseñanza públicos y privados” (sic), agrega el segundo artículo del proyecto.

La iniciativa se cierra con un tercer artículo que plantea que “verificada la violación a lo dispuesto por el artículo 1°, el Ministerio de Educación y Cultura, previo dictamen de la Academia Nacional de Letras, comunicará a la institución correspondiente la misma a los efectos de que ésta inicie el procedimiento disciplinario correspondiente” (sic). Además, añade que “la libertad de cátedra no podrá ser invocada como eximente al incumplimiento de lo dispuesto por la presente ley” (sic).

Ante este planteo, Inés Nogueiras, docente de escritura y correctora, recordó -sin nombrarlo- una máxima de la lingüística consagrada hace más de un siglo por Ferdinand de Saussure, el padre de la disciplina: “Intentar regular el lenguaje es problemático en muchos niveles”.

“No me voy a meter en terrenos que no domino, pero aprovecharé a usar la redacción de este proyecto como un ‘momento de enseñanza’ (me gusta más la expresión en inglés, pero temo desnaturalizar el idioma español)”, publicó Nogueiras, quien además de docente es correctora y editora técnica de publicaciones de la Universidad Católica de Uruguay (UCU). Nogueiras identificó cinco usos inadecuados del idioma español en el texto del proyecto de ley presentado por la diputada cabildante y los marcó dentro de círculos rojos.

"Comas criminales"



“Las comas de los artículos 1 y 2 son incorrectas, pues están separando el verbo del objeto directo y del sujeto, respectivamente. En la jerga se las llama ‘comas criminales’. Sí, es considerado un crimen, no una simple alteración”, comentó la docente de talleres de escritura en un hilo de Twitter, donde sustenta sus apuntes en las recomendaciones de la Real Academia Española (RAE).

En esa línea, explicó que “el uso anafórico de ‘mismo/misma’”, al que recurre la diputada en el tercer artículo del proyecto, “dejó de ser considerado un error por la RAE (porque, adivinen qué, el lenguaje VA CAMBIANDO)”. Nogueiras advirtió que “de todos modos, es desaconsejable y problemático, porque genera más confusión que claridad” y opinó: “Además, vamos, es simplemente espantoso”.

“La edición de la ‘Ortografía de la lengua española’ de la RAE en el año 2010 eliminó el uso de la tilde diacrítica en los pronombres demostrativos (éste, ése, aquél). Señala que pueden usarse en caso de ambigüedad. No es el caso de este texto”, agregó.

Por último, destacó que “la acumulación de palabras con sentido negativo hace que el texto diga lo contrario a lo que quería”. En ese sentido, “de aprobarse este texto, se exhortaría al incumplimiento de la ley, puesto que la libertad de cátedra (o cualquier argumento) no podría usarse como ‘eximente del incumplimiento’”.

Consultada por Montevideo Portal sobre estos comentarios al texto del proyecto, Nogueiras respondió que publicó el hilo desde su rol docente. “Me apasiona la escritura y la enseñanza, y considero que hay otras personas mucho más capacitadas que yo para hablar sobre forma y fondo de este proyecto, pero resulta al menos curioso que un proyecto que tiene la intención de buscar cierta pureza del uso del lenguaje tenga tantos problemas de redacción y semánticos”, dijo la docente, editora y correctora.

Sus observaciones llegan luego de que el diputado colorado Ope Pasquet planteara hace un mes, tras asumir como presidente de la Cámara de Representantes, que trabajará en mejorar el control de la calidad de la redacción de los textos legislativos.

Sus observaciones llegan luego de que el diputado colorado Ope Pasquet planteara hace un mes, tras asumir como presidente de la Cámara de Representantes, que trabajará en mejorar el control de la calidad de la redacción de los textos legislativos.

Por su parte, Monzillo, quien además de ser diputada suplente fue candidata a intendenta de Canelones por Cabildo Abierto, ha protagonizado varias polémicas en el Parlamento y en redes sociales, donde dijo en setiembre de 2021 en referencia a Beatriz Argimón que "tenemos una vicepresidente vergonzosa".



