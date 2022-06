Moreira sobre informe de Colonización: “Sé muy bien que no soy colona; quisieron ensuciar"

Política

El gobierno presentó días atrás un programa para la erradicación de asentamientos, denominado “Avanzar”, que se aplicará en 120 asentamientos, en más de 15.000 hogares, y dispondrá de 240 millones de dólares a través de un fideicomiso extendido en 12 años. Para la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, “el tema de los asentamientos preocupa y ocupa” desde que asumió el cargo el 1 de marzo en 2020, y este plan “ensancha la cancha al llegar a los 19 departamentos, algo que no se hacía”.

Con el flujo que otorga la Rendición de Cuentas estarán “duplicando lo que se venía dando en los quinquenios anteriores”. “Lamentablemente, en tantos años de viento a favor -como hubo en el gobierno anterior, donde hubo más dinero que nunca, evidentemente una respuesta no se le estaba dando porque si no, no podríamos llegar a estos números récord que tenemos”, expresó Moreira en entrevista con Montevideo Portal.

La titular de Vivienda habló sobre este nuevo programa, el sector propio que impulsó dentro de Cabildo Abierto, las críticas por la contratación de Alejandra de Mello, viuda del exministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, y el informe del Instituto Nacional de Colonización que señala que ella, su esposo y su padre son colones, entre otros temas.

¿Qué particularidad tiene el Plan Avanzar en comparación con lo que se ha hecho antes?

Este tema lo estamos trabajando desde el primer día que entramos aquí. Obviamente tenemos un plan quinquenal bajo el límite que es el presupuesto, pero con Avanzar trabajamos con otros métodos. Vamos a abrir la cancha porque vamos a trabajar en los 19 departamentos, cosa que antes no se venía haciendo. Vamos a responder con los programas que tiene el ministerio (como el Plan Juntos o el Programa de Mejoramiento de Barrios), pero también con el sistema público de vivienda y por eso participarán en este tema el Mevir y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). En Montevideo hay asentamientos que están en terrenos de la ANV y la agencia podría involucrarse y dar una respuesta. Otra de las formas importantes de trabajar es que, en un mismo asentamiento, según la situación, puedan estar trabajando uno, dos o tres de estos brazos ejecutores del ministerio. Después de la Rendición de Cuentas, que nos dará un oxígeno importante de 240 mil millones de dólares, sumados a los 240 mil millones de dólares que tenemos en el quinquenio, vamos a estar duplicando el monto para dar esa respuesta.

En junio de 2021 usted estimaba que había cerca de 600 asentamientos en Uruguay. ¿Esa cifra se mantiene?

Entre 600 y 650 asentamientos es la cifra que manejamos. No es un número preciso porque el último censo fue en 2011. Han crecido, pero depende también de la forma que se tiene para estudiar el tema: a veces son tres asentamientos chicos o se considera a los tres como uno grande. Por eso no se puede decir un número preciso. Lo que puedo decir es que esos 600 o 650 asentamientos rondan el equivalente a 200.000 compatriotas viviendo en condiciones críticas. Hemos recorrido y hay asentamientos muy crudos, donde se ven niños descalzos

viviendo adentro de un vertedero municipal, como vi en dos departamentos. Me niego a aceptar esas cosas y para eso estamos trabajando.

¿Cuáles son los datos en Montevideo?

En Montevideo el número de asentamientos ronda entre los 300 y 320. En los que se venía trabajando en el quinquenio y los que estaban en stand by son todos prácticamente de Montevideo y Canelones, por lo que se va a dar la respuesta. Aparte de trabajar y dar la casa a las personas también hay otra etapa importante, que es la prevención. Si no prevenimos los asentamientos es una bola de nieve, no terminamos nunca. Ahí las intendencias se comprometen a trabajar en ese tema y la prevención es una buena política que nos puede solucionar mucho.

¿Esto responde a una política de Estado que no se aplicaba antes?

Fue importante el marco en el que se presentó el plan Avanzar, donde vimos la presencia del presidente, ya que fue un tema de campaña para él, y además los 19 intendentes presentes. Estaba prácticamente el gabinete completo; eso marcó cómo se va a entender el tema. Se está poniendo al Estado al servicio de darle respuesta a un tema que realmente nos importa.

¿La pandemia trastocó el comienzo de este plan y el avance de otros programas?

Todos los programas que tenía el ministerio siguen vigentes, no se ha quitado nada. Lo que estaba funcionando bien iba a seguir, lo que había que mejorar lo íbamos a mejorar, y queríamos poner nuestra impronta. En esa impronta está el Plan Avanzar y el Plan Sueños en Obra, que es pensando en la clase media trabajadora y potenciar el alquiler con opción a compra. Veníamos con una mochila cargada de proyectos, ilusiones y propuestas, pero a los 13 días nos cae una pandemia que no sabíamos cómo nos iba a afectar y cuánto iba a durar. El ministerio tuvo que tomar una serie de medidas importantes y necesarias para la gente. Hubo un período de no cobro de multas y no cobro de intereses. A pesar de eso seguimos trabajando y el Plan Juntos obtuvo en 2020 15% más de soluciones habitacionales que en el mismo período en 2019. En el Mevir se obtuvo mayor rendimiento y más del 50% en lo que es títulos de casas.

Se crearon herramientas como el CIR (Certificado de Incorporación de un Sistema Constructivo al Registro de Sistemas Constructivos No tradicionales por Declaración Jurada), donde la empresa que tiene estos sistemas puede ir al ministerio, llevar los estudios realizados en el país de origen de ese sistema y, si no tiene ninguna observación, en 90 días certificamos para que se pueda empezar a trabajar con el Estado.

Una de nuestras propuestas era bajar el valor del metro cuadrado de la construcción. La Auditoría Interna de la Nación expresó en un estudio que se estaba construyendo para vivienda social en 2.200 y hasta 2.400 dólares el valor del metro cuadrado. Evidentemente muchas personas en ese sector no pueden comprar en ese precio, por lo que había que bajar el valor del metro cuadrado sin perder la calidad y el CIR lo va a permitir con esos sistemas constructivos no tradicionales.

En materia política, usted impulsó un sector propio que lidera. ¿Cuál es la impronta que tiene?

Hace un mes se hizo el segundo Congreso de Cabildo Abierto y uno de los temas era la reforma de los estatutos, ya que no existían las agrupaciones nacionales y ahora sí están permitidas.

Esto no es para dividir, no hay ninguna fractura ni malestar; al contrario, esto es ensanchar las bases de esta pirámide donde su vértice es nuestro líder, el senador Guido Manini Ríos, y tratar de formar calles, corrientes, como tienen todos los partidos. Acá hay un objetivo, que es que este joven partido, que tiene tan solo tres años, vino para quedarse en el escenario político de Uruguay. Queremos trabajar para que aquel militante que está trabajando se sienta cómodo, pero también para que el votante tenga un abanico para elegir para ir hacia Manini y hacia el 2024.

¿Cómo surgió la idea de liderar un espacio dentro del partido?

He recibido a muchos compañeros, tanto del interior como de Montevideo, que se sienten cómodos con mi persona y mi forma de trabajar. Me empezaron a pedir que sea posible ir atrás de una columna donde se identifiquen conmigo. Se han acercado muchísimos y voy a trabajar donde el partido me necesite. Vamos a tener un sector social, porque somos sociales y familiares; buscamos trabajar para los más frágiles y darles una solución. Buscamos ser la voz de los que no tienen voz.

Ante el informe del Instituto Nacional de Colonización, publicado por Búsqueda, ¿mantiene su postura sobre si usted y Manini son colonos?

Yo sé muy bien que no soy y nunca fui colona, ni mi padre ni mi marido. Todos los que están alrededor mío saben la forma que yo tengo de actuar y cómo soy, tanto como la transparencia que tenemos. Han querido ensuciar; yo sigo trabajando para lo mío. Suscribo a lo que dijo el senador Manini Ríos en conferencia de prensa la semana pasada y no voy a hacer más declaraciones sobre el tema.

Hace algunas semanas usted dijo en una entrevista en Doble Click que Alejandra de Mello era “una simple funcionaria” que se había incorporado al ministerio. ¿Qué rol tiene y hace cuánto la conoce?

Manini a Huidobro lo conoció el día que Guido asumió como general; fue él quien le entregó el título y Mujica le entregó el bastón de mando. Nunca antes habíamos tenido relación; Manini no tuvo relación ni con Huidobro ni con Mujica. Dije que Alejandra de Mello era una funcionaria porque se manejó que era directora, asesora o que tenía cargos importantes o de confianza en el ministerio, cosa que no es así. Ella tiene un contrato a prueba, por tres meses como lo establece la ley, y trabaja marcando horario, teniendo un responsable al que debe rendirle cuentas y cobrando el salario mínimo. Trabaja con familias con las que el Plan Juntos va a participar y darles solución. Es una persona con expertise en el tema social y el trabajo con la gente; nos puede dar una mano importante y ese fue el motivo. La conozco hace unos tres tres años. Sabía que trabajaba bien y tiene un perfil que da una mano importante.

